Öğretmenlere aşı ne zaman yapılacak? İşte aşı takvimi

Öğretmenlere aşılama için süreci, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre Şubat ayının son haftasında başlayacak. Aşılama için Sağlık Bakanlığı'na liste ileten MEB, randevu usulü ile öğretmenlerin çağrılacağını açıkladı. Peki, öğretmenlere aşılama ne zaman yapılacak? İşte, o bilgiler...



'ÖĞRETMENLERE İLK DOZ AŞI UYGULAMASI ŞUBATIN SON HAFTASI BAŞLAYACAK'



Okulların açılışı için önemli konulardan birinin de öğretmenlerin aşısı olduğunu ifade eden Selçuk, "Hepiniz gibi bizim de bu tedbirler içinde son derece önemli bulduğumuz bir konu da öğretmenlerimize aşı uygulaması. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak" dedi.