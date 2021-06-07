Gündem Haber Giriş: 07 Haziran 2021 - 11:18 | 07 Haziran 2021 - 11:18

e-nabız öğretmenlere aşı randevusu alma: Öğretmenler ve eşleri için randevular açıldı mı?

Koronavirüs aşı randevusu alma işlemleri belirlenen öncelikli gruplar doğrultusunda yapılıyor. Tüm öğretmenler ve eğitim çalışanlarının aşı randevuları açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde, 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin aşılanacağını duyurmuştu. Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-Nabız sistemi üzerinden aşı randevusu alacak.