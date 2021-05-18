Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Bakan Selçuk'tan açıklama: İşte öğretmenler ve okul çalışanları için MHRS koronavirüs aşı randevu ekranı!
Öğretmenlerin aşı takvimi hakkında beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan aşılama programına göre 40 yaş üzeri tüm öğretmenler ve okul çalışanlarının aşı randevuları açıldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında öğretmen ve okul çalışanları 40 yaş üzeri aşılarını yaptırabilecek. Aşı yaptıracak olan öğretmenler ve okul çalışanları aşı randevularını MHRS ekranı üzerinden alabilecekler. Peki, öğretmenler ne zaman aşı olacak? İşte, MHRS koronavirüs aşı randevu ekranı ve öğretmenlerin aşı takvimi hakkında ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Koronavirüs öğretmen aşı takvimi son gelişmeler ile gündemde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarafından yapılan açıklamada "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı" ifadesi kullanıldı. Öte yandan şu ana kadar, okul öncesi eğitim, ilkokul ve köy okulu öğretmenleri ile bu alanlardaki eğitim çalışanları olmak üzere toplam 499 bin personele aşı randevusu açılmıştı. Öğretmenler ALO 182 Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS)’nden randevu işlemlerini T.C kimlik numarası ve E devlet şifresi ile alabilecekler.
2
ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğretmenlerin aşı takvimi hakkında açıklama yaptı. Selçuk, "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı" ifadesini kullandı.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşılama sürecinde yeni gruba geçildiğini şu sözlerle aktardı:
"Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz."
3
ÖĞRETMENLER AŞI RANDEVUSU NASIL ALACAK?
MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.
Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.
Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.
4
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek.
5
Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirilebilecek
Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilinecek.
Kovid-19 aşısı olacak 80 yaş ve üstündeki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.
Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.
7
AŞILAMA TAKVİMİNDE SÜREÇ
Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye getirilen CoronaVac aşısına, 14 gün süren analizlerin ardından 13 Ocak 2021'de "Acil Kullanım Onayı" verildi. Aynı gün Ankara Şehir Hastanesinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşının ilk dozunu oldu.
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde toplumsal aşılama başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 14 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek aşısını yaptırdı.
Aşılama takvimine göre uygulanan toplumsal aşılamada, ilk aşamada 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarına ilk doz aşı uygulaması hayata geçirildi.
8
Sağlık çalışanlarının ardından diğer grupların aşılanması aşamasına geçildi. Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş ve üzerindekiler evlerinde aşılandı.
Bilim Kurulunun değerlendirmesi sonrasında 21 Ocak'ta 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı.
Öte yandan, 21 Ocak'ta eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinden isteyenler aşının ilk dozunu oldu.
Program dahilinde 25 Ocak itibarıyla 80 yaş ve üzeri, 27 Ocak'tan itibarense 75 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, sağlık kuruluşlarından randevularını alarak aşılarını yaptırdı.
Sağlık çalışanlarına ilk doz sonrası 28 günün tamamlanmasını takiben 11 Şubat'ta KorononaVac aşısının ikinci doz uygulaması başladı.
Kovid-19 ile mücadele sürecindeki aşılama kapsamında, 11 Şubat'ta 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da sisteme tanımlandı. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan 70 yaş üstü vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarının ilk dozunu olmaya başladı. Bu yaş grubu, 28 gün sonra ikinci doz aşılarını oldu.
9
12 Şubat'ta ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile bu kişilerin 60 yaş ve üzerindeki eşlerinin ilk doz aşılarının uygulanmasına başlandı.
Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 13 Şubat itibarıyla kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak ve topluma örnek olunması amacıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın davetinin ardından, kabine üyeleri ve üst düzey devlet yöneticileri de aşılanmaya başlandı.
24 Şubat'ta Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.