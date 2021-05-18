Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Bakan Selçuk'tan açıklama: İşte öğretmenler ve okul çalışanları için MHRS koronavirüs aşı randevu ekranı!

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK? Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğretmenlerin aşı takvimi hakkında açıklama yaptı. Selçuk, "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı" ifadesini kullandı.



Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz."



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşılama sürecinde yeni gruba geçildiğini şu sözlerle aktardı:



"Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz."