Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk canlı yayında duyurdu

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyon kanalında canlı yayına katılarak eğitim öğretim takvimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, aşılama ile ilgili şu bilgileri verdi;



2 Mart'tan itibaren yerinde karar sürecine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyorlar. 9 iller haricinde bütün ortaokul ve liselerde kapanma söz konusu oldu. Bazı illerde de Yalova ve Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu.



Önümüzdeki süreç tümüyle değerlendiriliyor ve yeniden bir kararın alınıp alınmayacağı, yeni kararların ne olabileceği gibi değerlendirmeler yapılıyor. Önümüzdeki hafta bir değerlendirme yapılacak.



Biz eğitimciler olarak okulların hep açık olmasını isteriz. Türkiye dünyada en çok okul kapatan dördüncü ülke. Türkiye çok kontrollü gidiyor. Bu bağlamda vakaların artması, Sağlık Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları, Bilim Kurulu'nun önerilerini değerlendirdiğimizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Bizim gönlümüz okulların açık olması yönünde.