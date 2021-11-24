Öğretmenler Günü'nü Google Doodle ile kutladı! 24 Kasım Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı?
24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl da Google tarafından kutlandı. Özel gün ve tarihlerde kullanıcılarına sürpriz yapan dev arama motoru, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel Doodle tasarımı oluşturarak ana sayfasında, arı görselli öğretmen ve öğrencilere yer verdi. Google'ın Doodle sayfasında yer alan "Öğretmenler Günü Kutlu Olsun" tasarımına tıklayan kullanıcılar, bu özel günün tarihi ile ilgili bilgilere de erişim imkanı sağlayacak. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı? İşte, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tarihi ve önemi hakkında ayrıntılı bilgiler.
24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tarihi, dünyaca ünlü arama motoru Google'ın oluşturduğu Doodle ile gündeme geldi. Öğretmenleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği kutlama günü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü Google'ın ana ekranına taşımasıyla beraber dikkat çekti. Google’ın bu yıl hazırladığı görselde öğretmen arı ve öğrenci arılar yer aldı. Öğretmenler Günü pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle kutlanıyor.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN TARİHİ
Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye’de 1981'den beri, her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.
Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.
Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.
Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye'de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.
TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ
24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928’de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.
Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.
Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.
Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.