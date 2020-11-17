Öğretmenler Günü tarihi ne zaman? İşte Öğretmenler Günü hediyesi önerileri
Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Önemli gün ve haftalar arasında yer alan Öğretmenler Günü bu yıl salı gününe denk geliyor. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanıyor. Öğrenciler öğretmenlerine güzel mesajlar yazıyor, hediyeler alıyorlar. Peki Öğretmenler Günü tarihi ne zaman? İşte hediye önerileri ve detaylar..
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Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım’da kutlanıyor. Bu yıl 24 Kasım tarihi salı gününe denk geliyor. 1981 yılından beri ülkemizde kutlanan bu önemli günde öğrenciler öğretmenlerine güzel mesajlar yazıyor, hediyeler alıyorlar. İşte öğretmeninize alabileceğiniz en güzel Öğretmenler Günü hediyesi önerileri
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Öğretmenler Günü 2020 yılında 24 Kasım Salı gününe denk geliyor.
Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır.
Birçok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin StatüsüHükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oy birliği ile kabul edilmesinin yıldönümüdür.
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ
Öğretmeninizin mutsuz olduğu anlarda sarılabileceği pembe bir ayıcık!
Öğretmeninizin zarifliğini ve saflığını yansıtacak en anlamlı hediye çiçekler!
Hangi öğretmen öğrencileriyle olan fotoğraflarını bir albümde saklamak istemez? İşte bir öğretmen için alınabilecek bir hediye daha! Fotoğraf albümü.
‘’Bir kahvenin kırk yıl hatrı vardır.’’ Öğretmeniniz bu hediyeye bayılacak.
"Ayna ayna söyle ona ondan daha güzel bir öğretmen yok bu dünyada" notunu iliştireceğiniz bu ayna üzerine öğretmeninizin isminin baş harflerini yazdırabilirsiniz.
En az öğretmeniniz kadar tatlı bir hediye seçeneği arıyorsanız çikolatadan başka bir seçenek düşünemiyoruz.
Her öğretmenin bir deftere ihtiyacı vardır. Peki bu defterlerin rengarenk olmasını hangi öğretmen istemez?
Öğretmeniniz evinin baş köşesinde bundan sonra bu saat olacaktır. Artık her baktığında siz.