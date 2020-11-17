Öğretmenler Günü tarihi ne zaman? İşte Öğretmenler Günü hediyesi önerileri

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ Öğretmeninizin mutsuz olduğu anlarda sarılabileceği pembe bir ayıcık!



Öğretmeninizin zarifliğini ve saflığını yansıtacak en anlamlı hediye çiçekler!



Hangi öğretmen öğrencileriyle olan fotoğraflarını bir albümde saklamak istemez? İşte bir öğretmen için alınabilecek bir hediye daha! Fotoğraf albümü.



‘’Bir kahvenin kırk yıl hatrı vardır.’’ Öğretmeniniz bu hediyeye bayılacak.



"Ayna ayna söyle ona ondan daha güzel bir öğretmen yok bu dünyada" notunu iliştireceğiniz bu ayna üzerine öğretmeninizin isminin baş harflerini yazdırabilirsiniz.



En az öğretmeniniz kadar tatlı bir hediye seçeneği arıyorsanız çikolatadan başka bir seçenek düşünemiyoruz.



Her öğretmenin bir deftere ihtiyacı vardır. Peki bu defterlerin rengarenk olmasını hangi öğretmen istemez?



Öğretmeniniz evinin baş köşesinde bundan sonra bu saat olacaktır. Artık her baktığında siz.