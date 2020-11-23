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Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 13:42 | 

Öğretmenler Günü şiirleri: Kısa ve uzun 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler

Öğretmenler Günü şiirleri, bu önemli güne sayılı saatler kala yoğun ilgi görüyor. Her yıl önemli gün ve haftalar içerisinde yer alan Öğretmenler Günü büyük bir heyecanla bekleniliyor. Öğrenciler, öğretmenlerine hediyeler alıyor, mesajlar gönderiyor ve şiirler yazıyorlar. İşte en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler

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Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Her yıl 24 Kasım’da bu önemli gün coşku ile karşılanıyor. Vatandaşlar bu mesleği yapan sevdiklerine günün anlam ve önemine uygun mesajlar gönderiyor, öğrenciler öğretmenlerine şiirler yazıyorlar. 44 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Öğretmenler Günü şiirleri yoğun ilgi görüyor. İşte en güzel Öğretmenler Günü şiirleri için seçenekler

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİİRLERİ

BİRİCİK ÖĞRETMENİM
Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.
Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.
Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.
Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,
Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.
Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,
Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.
Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.
Atamın önerdiği olmam istenen yeri,
Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.
Hakkı ÇEBİ

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CANIM ÖĞRETMENİM!
Bilmezdim okuttun dönmez dilimi,
Yazar eyledin sen tutmaz elimi
Bize mi adadın öğretmenim kendini,
Canım öğretmenim ilimden bir gömleksin.

Koruyup gözetip sakındın gözünde,
İçime sevgi dolduran gülen yüzünde,
Yıkılmaz bir çınarsın sen özünle,
Canım öğretmenim içimde bir yüreksin.

Bizim başarımızdı bütün emelin,
Sen üzülme solmasın hiç cemalin,
Gideceğim, gösterdiği yoldan Mustafa Kemal'in,
Canım öğretmenim sen önümde bir direksin.

Suçumu bağışlayıp hep af edersin,
Kötülüğe karşı iyiliği seçersin,
Bizim çilemizi hep sen çekersin,
Canım öğretmenim dilimde bir dileksin.

Büyüyüp kendi yolumu bulursam,
Kötülüğe haksızlığa karşı durursam,
Ben de bir gün öğretmen olursam,
Canım öğretmenim önümde bir örneksin

GÜL YILMAZ

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM
Sevgili öğretmenim,
İnan sen bir ışıksın.
Yanarsın gece gündüz.
Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,
Bize sen öğretirsin.
Vatanıma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,
Bir mum gibi erirsin.
Anne – baba gibisin,
Bizi, bağrına hep basarsın

ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR
Benim Canım Öğretmenim
Öğrenci bir fidandır,
Öğretmen yağmur.
Azıcık ıslatsa
Büyüyüp ağaç olur.

Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,
Öğrenciye okumayı öğreten.
Eli kalem tutmazken
Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

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ANA GİBİ, BABA GİBİ
Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi...

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