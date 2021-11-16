Öğretmenler Günü şiirleri için seçenekler -En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri

Öğretmenler Günü şiirleri için araştırmalar başladı. Öğrenciler, Öğretmenler Gününe az bir zaman kala günün anlam ve önemine uygun araştırmalarına başladılar. Türkiye’de 1981'den beri, her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. İşte en güzel, kısa ve uzun 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler