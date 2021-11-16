Öğretmenler Günü şiirleri için seçenekler -En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri
Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü 2021 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Bu önemli günde okullarda etkinlikler düzenleniyor. Öğrenciler, öğretmenlerine günün anlam ve önemine uygun hediyeler alıyor, mesajlar gönderiyor ve şiirler yazıyorlar. İşte en güzel, kısa ve uzun Öğretmenler Günü şiirleri
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Öğretmenler Günü şiirleri için araştırmalar başladı. Öğrenciler, Öğretmenler Gününe az bir zaman kala günün anlam ve önemine uygun araştırmalarına başladılar. Türkiye’de 1981'den beri, her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. İşte en güzel, kısa ve uzun 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler
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CANIM ÖĞRETMENİM! Bilmezdim okuttun dönmez dilimi, Yazar eyledin sen tutmaz elimi Bize mi adadın öğretmenim kendini, Canım öğretmenim ilimden bir gömleksin.
Koruyup gözetip sakındın gözünde, İçime sevgi dolduran gülen yüzünde, Yıkılmaz bir çınarsın sen özünle, Canım öğretmenim içimde bir yüreksin.
Bizim başarımızdı bütün emelin, Sen üzülme solmasın hiç cemalin, Gideceğim, gösterdiği yoldan Mustafa Kemal'in, Canım öğretmenim sen önümde bir direksin.
Suçumu bağışlayıp hep af edersin, Kötülüğe karşı iyiliği seçersin, Bizim çilemizi hep sen çekersin, Canım öğretmenim dilimde bir dileksin.
Büyüyüp kendi yolumu bulursam, Kötülüğe haksızlığa karşı durursam, Ben de bir gün öğretmen olursam, Canım öğretmenim önümde bir örneksin
GÜL YILMAZ
SEVGİLİ ÖĞRETMENİM Sevgili öğretmenim, İnan sen bir ışıksın. Yanarsın gece gündüz. Aydınlatırsın bizi.
Doğruyu, güzeli, Bize sen öğretirsin. Vatanıma sevgiyi, Kalbimize sen korsun.
Çevreni aydınlatır, Bir mum gibi erirsin. Anne – baba gibisin, Bizi, bağrına hep basarsın
ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR Benim Canım Öğretmenim Öğrenci bir fidandır, Öğretmen yağmur. Azıcık ıslatsa Büyüyüp ağaç olur.
Öğretmendir öğrenciye yol gösteren, Öğrenciye okumayı öğreten. Eli kalem tutmazken Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.