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Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 00:08 | 

2020 Öğretmenler Günü şiirleri: 2 ve 3 kıtalık duygulu 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili mesajlar

Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler bizleri yetiştiren ve bu günlere getiren öğretmenlere teşekkür mahiyetinde iletilecek. 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri arasında en güzel ve duygu dolu olanlar tercih edilecek. Okullarda da kutlanacak olan bu önemli gün öncesi öğrenciler de kısa ve uzun 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirlerine yer verecek. Büyük fedakarlıklarla ellerinden gelen tüm bilgi birikimini öğrencileri için harcayan öğretmenler, 24 Kasım tarihinde öğrencileri tarafından unutulmuyor. İşte, birbirinden güzel 2 ve 3 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler.

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En anlamlı Öğretmenler Günü mesajları ve şiirleri, ilgi görüyor. Bizler için çalışıp çabalayan, fedakar öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha düşünüp anlamamızı sağlayan 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi sizler de farklı ve anlamlı Öğretmenler Günü mesajlarına yer verebilirsiniz. İşte, sosyal medya Whatsapp aracılığı ile paylaşılacak olan 24 Kasım Öğretmenler Günü şiir ve sözlerinden derlemeler.

2ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır… (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun,

Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

3ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ÖĞRETMENE SELAM

Öğretmenim!
Ben bir çocuğum,
Taze fidanım,
Çok narindir canım,
Dünyaya ilk adımım,
Yeni başlıyor yolculuğum...

Öğretmenim!
Uzaklarda kaldı köyüm,
Annem babam kardeşlerim,

Şimdi çok uzaklarda,
Uzaklarda kaldı sarı ineğim,
Kocabaş köpeğim...

Sensin rehberim,
Sensin ışığım,
Kanadım ol,
Doğruya güzele gerçeğe,
Al götür beni,
Gül yüzlü güneşe

Benzemek istiyorum,
Kardelen çiçeğine,
Sağlam adımlarla,
Yürümeliyim yarınlara,
Donat beni bilimle,
Kucaklaştır ilimle

Mahmut Cantekin

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BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.
Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.
Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.
Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,
Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.
Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,
Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.
Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.
Atamın önerdiği olmam istenen yeri,
Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Hakkı ÇEBİ

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SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,
İnan sen bir ışıksın.
Yanarsın gece gündüz.
Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,
Bize sen öğretirsin.
Vatanıma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,
Bir mum gibi erirsin.
Anne – baba gibisin,
Bizi, bağrına hep basarsın

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