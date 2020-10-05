Öğretmenler Günü ne zaman? İşte Türkiye'de Öğretmenler Günü'nün kutlanacağı tarih!

Öğretmenler Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizde kasım ayı içinde kutlanacak. Öğretmenlere özel olan ve yılda bir kez kutlanan bu günün tarihi, başta öğrenciler olmak üzere öğrenci velileri ve eğitimciler tarafından da sorgulanıyor. İşte, 2020 Öğretmenler Günü tarih bilgisi...