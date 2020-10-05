Öğretmenler Günü ne zaman? İşte Türkiye'de Öğretmenler Günü'nün kutlanacağı tarih!
Ekim ayının gelmesiyle birlikte en çok merak edilen konulardan biri de Öğretmenler Günü oldu. Bu yıl okullarından uzak kalan öğrenciler, öğretmenlerinin bu özel gününü unutmamak adına internette tarih araştırması yapıyor. Peki, 2020 Öğretmenler Günü ne zaman?
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1
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Öğretmenler Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizde kasım ayı içinde kutlanacak. Öğretmenlere özel olan ve yılda bir kez kutlanan bu günün tarihi, başta öğrenciler olmak üzere öğrenci velileri ve eğitimciler tarafından da sorgulanıyor. İşte, 2020 Öğretmenler Günü tarih bilgisi...
2
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Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır.
3
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Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir
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Bazı ülkelerde 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.