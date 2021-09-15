Gündem Haber Giriş: 15 Eylül 2021 - 11:13 | 15 Eylül 2021 - 11:16

Öğretmenler Günü ne zaman? İşte 2021 Öğretmenler Günü tarihi

2021-2022 eğitim döneminin başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de Öğretmenler Günü'nün ne zaman kutlanacağı oldu. Her yıl kasım ayında kutlanan Öğretmenler Günü'nün tarihini merak eden vatandaşlar, konuya dair internette araştırma yapıyor. Peki, 2021 Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak?