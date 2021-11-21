Ögretmenler Günü ne zaman? İşte 2021 Öğretmenler Günü kutlama tarihi
Verdikleri eğitimle, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayan öğretmenler için yılda bir gün özel olarak kutlanıyor. Kasım ayının son günlerinin yaklaşması dolayısı ile Öğretmenler Günü hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman?
MEB'in Öğretmenler Günü dolayısıyla başlattığı "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyası sürüyor. Kampanya kapsamında öğrenciler, Bakanlığın resmi internet sayfasında yer alan "http://meb.ai/K1SbSf" linki üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin isimleriyle sertifikalandırabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen kampanya için öğrenciler, istedikleri kadar fidanı öğretmenlerine armağan edebilecek. Kampanya kapsamında, 1 milyon 200 bin öğretmen için en az bir fidanın toprakla buluşturulması amaçlanırken, dikilen her 100 bin fidan ile de bir hatıra ormanı oluşturulacak. İşte, Ögretmenler Günü'nün 2021 kutlama tarihi...
Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır.
Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.
Bu yıl 24 Kasım, Çarşamba günününe denk geliyor.
Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.
Bu yıl 24 Kasım, Çarşamba günününe denk geliyor.
MEB'İN ÖĞRETMENLER GÜNÜ PROGRAMI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin kültürel, sanatsal etkinliklerde buluşacağı özel program hazırlandı.
Öğretmenler Günü, Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının daha da yükseltilmesine katkı sağlayacak, moral ve motivasyonlarını artıracak, birlik ve beraberliğini pekiştirecek program ve etkinliklerle, yurt içinde ve dış temsilciliklerde kutlanacak.
MEB koordinasyonunda hazırlanan etkinlikler, yarından itibaren Ankara'da başlayacak.
Etkinliklerde, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek.
Tüm illerden seçilen ve mesleğinde fark yaratan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yarın Ankara'da olacak.
Bu kapsamda, yarın Kızılay Metro Çarşısı Sanat Galerisi'nde 81 ilde düzenlenen "Doğru Ağacın Doğru Gölgesi Olur" temalı resim ve fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer alacağı sergi ile "Pandemide Öğretmen" konulu sergisinin açılı?ı yapılacak.
Başkentte ağırlanacak 81 ilden seçilen eğitimde fark yaratan öğretmenler, şehrin tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret edecek ve MEB ?ura Salonu'nda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından "Öğretmene Vefa" konserine katılacak.
Cumhurba?kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurba?kanlığı Külliyesi'nde öğretmenleri kabulü ve davet yemeği düzenlemesi bekleniyor.
Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte 24 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret edecek. Aynı gün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da makamında öğretmenleri kabul etmesi bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanı Özer'in Gölba?ı Vilayetler Evi'ndeki öğle yemeğine katılacak öğretmenlere hediyeler takdim edilecek ve sanatçı Aylin ?engün Ta?çı konser verecek.
Ankara'daki öğretmenler için Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde "Vi?ne Bahçesi" tiyatro oyununun ücretsiz gösterimi yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan iş birliği kapsamında bu hafta oynanacak çeşitli maçlarda, sporcular, Öğretmenler Günü'nü kutlayan pankartlar açacak.
Öğretmenler Günü, Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının daha da yükseltilmesine katkı sağlayacak, moral ve motivasyonlarını artıracak, birlik ve beraberliğini pekiştirecek program ve etkinliklerle, yurt içinde ve dış temsilciliklerde kutlanacak.
MEB koordinasyonunda hazırlanan etkinlikler, yarından itibaren Ankara'da başlayacak.
Etkinliklerde, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek.
Tüm illerden seçilen ve mesleğinde fark yaratan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yarın Ankara'da olacak.
Bu kapsamda, yarın Kızılay Metro Çarşısı Sanat Galerisi'nde 81 ilde düzenlenen "Doğru Ağacın Doğru Gölgesi Olur" temalı resim ve fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer alacağı sergi ile "Pandemide Öğretmen" konulu sergisinin açılı?ı yapılacak.
Başkentte ağırlanacak 81 ilden seçilen eğitimde fark yaratan öğretmenler, şehrin tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret edecek ve MEB ?ura Salonu'nda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından "Öğretmene Vefa" konserine katılacak.
Cumhurba?kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurba?kanlığı Külliyesi'nde öğretmenleri kabulü ve davet yemeği düzenlemesi bekleniyor.
Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte 24 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret edecek. Aynı gün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da makamında öğretmenleri kabul etmesi bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanı Özer'in Gölba?ı Vilayetler Evi'ndeki öğle yemeğine katılacak öğretmenlere hediyeler takdim edilecek ve sanatçı Aylin ?engün Ta?çı konser verecek.
Ankara'daki öğretmenler için Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde "Vi?ne Bahçesi" tiyatro oyununun ücretsiz gösterimi yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan iş birliği kapsamında bu hafta oynanacak çeşitli maçlarda, sporcular, Öğretmenler Günü'nü kutlayan pankartlar açacak.