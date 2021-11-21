Ögretmenler Günü ne zaman? İşte 2021 Öğretmenler Günü kutlama tarihi

MEB'İN ÖĞRETMENLER GÜNÜ PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin kültürel, sanatsal etkinliklerde buluşacağı özel program hazırlandı.



Öğretmenler Günü, Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının daha da yükseltilmesine katkı sağlayacak, moral ve motivasyonlarını artıracak, birlik ve beraberliğini pekiştirecek program ve etkinliklerle, yurt içinde ve dış temsilciliklerde kutlanacak.



MEB koordinasyonunda hazırlanan etkinlikler, yarından itibaren Ankara'da başlayacak.



Etkinliklerde, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek.



Tüm illerden seçilen ve mesleğinde fark yaratan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yarın Ankara'da olacak.



Bu kapsamda, yarın Kızılay Metro Çarşısı Sanat Galerisi'nde 81 ilde düzenlenen "Doğru Ağacın Doğru Gölgesi Olur" temalı resim ve fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer alacağı sergi ile "Pandemide Öğretmen" konulu sergisinin açılı?ı yapılacak.



Başkentte ağırlanacak 81 ilden seçilen eğitimde fark yaratan öğretmenler, şehrin tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret edecek ve MEB ?ura Salonu'nda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından "Öğretmene Vefa" konserine katılacak.



Cumhurba?kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurba?kanlığı Külliyesi'nde öğretmenleri kabulü ve davet yemeği düzenlemesi bekleniyor.



Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte 24 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret edecek. Aynı gün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da makamında öğretmenleri kabul etmesi bekleniyor.



Milli Eğitim Bakanı Özer'in Gölba?ı Vilayetler Evi'ndeki öğle yemeğine katılacak öğretmenlere hediyeler takdim edilecek ve sanatçı Aylin ?engün Ta?çı konser verecek.



Ankara'daki öğretmenler için Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde "Vi?ne Bahçesi" tiyatro oyununun ücretsiz gösterimi yapılacak.



Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan iş birliği kapsamında bu hafta oynanacak çeşitli maçlarda, sporcular, Öğretmenler Günü'nü kutlayan pankartlar açacak.



