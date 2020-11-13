Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Öğretmenler Günü tarihi
Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Önemli gün ve haftalar her yıl belirli tarihlerde kutlanıyor. Öğretmenler Günü de bu önemli günler arasında yer alıyor. Öğrenciler, öğretmenlerine güzel mesajlar gönderiyor, hediyeler alıyorlar. Peki 2020 yılı Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün olacak?
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Öğretmenler Günü 2020 yılında da büyük bir heyecanla bekleniyor. Her yıl gerçekleşen önemli günler arasında yer alan Öğretmenler Günü 24 Kasım’da kutlanıyor. Bu yıl 24 Kasım tarihi salı gününe denk geliyor. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmaktadır.
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Öğretmenler Günü 2020 yılında 24 Kasım Salı gününe denk geliyor.
Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır.
Birçok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin StatüsüHükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oy birliği ile kabul edilmesinin yıldönümüdür.