Öğretmenler Günü ne zaman 2021? İşte en anlamlı Öğretmenler Günü mesajları

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun



24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, görevi uğruna şehit olanları ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Tüm öğretmenlerimize başarılı bir meslek hayatı diliyorum.



Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü içtenlikle kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum.



Emekli ve görev başındaki öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutlayarak, çalışmalarında başarılar; aileleri, öğrencileri ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir yaşam diliyorum.



Büyük fedakarlıklarla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren, bir toplumun şekillenmesinde önemli görevler üstlenen ve gençlerimizin iyi bir şekilde yetişerek vatanına sahip çıkmasını sağlayan kıymetli öğretmenlerimizin gününü tebrik eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.



Başöğretmenimiz Atatürk’ü ve görevi için şehit olan öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor; başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, tüm öğretmenlerimizi saygı ile selamlıyorum.



Ülkemizi taşıyacak çocuklarımızı emanet ettiğimiz, ülkemizin her köşesinde insan yetiştirmeyi amaç edinen, hiçbir zorluktan kaçınmayan Öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum.



Büyük ve lider Türkiye’nin geleceğini yetiştiren öğretmenlerimizin ülkemizin bilgi kaynağı olduğunu bir an olsun aklımızdan çıkartmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, eğitim neferlerimize selam ve sevgilerimi sunuyorum.



Bazı ülkelerde 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.