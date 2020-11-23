Öğretmenler Günü mesajları resimli seçenekler: En güzel ve anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve kutlama sözleri
Öğretmenler Günü mesajları, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi paylaşımlarda yer almaya başladı. Her yıl büyük bir coşku ile kutlanan Öğretmenler Günü'nde gönderilerde yer alan resimli, anlamlı ve duygulu Öğretmenler Günü mesajları öğretmenlere olan sevgiyi göstermenin en güzel yolu oluyor. Öğrenciler öğretmenlerine hediyeler alıyor, mesajlar gönderiyor ve şiirler yazıyorlar. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği’ni kabul ettiği gün olarak önem arz ediyor. Bu değerli günde sizler de en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ile öğretmenlerinize sevginizi gösterebilirsiniz. İşte, resimli, anlamlı, farklı Öğretmenler Günü mesajlarından derlemeler.
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Öğretmenler Günü mesajları, bu önemli güne az bir zaman kala araştırılıyor. Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım'da coşku ile karşılanıyor. Ülkemizde 1981 yılından beri kutlanan bu önemli gün 2020 yılında salı gününe denk geliyor. Öğrenciler bu önemli günde öğretmenlerine mesajlar göndermek istiyorlar. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz, öğretmenlerinize yazabileceğiniz en güzel ve anlamlı Öğretmenler Günü mesajları ve Atatürk’ün öğretmenler hakkında söylediği sözler
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI
“Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir. Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler"
“Çocuğumun ikinci ebeveyni ve harika bir akıl hocası olduğun için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!”
“Sen kıvılcımsın, ilhamın, rehberin, hayatımın mumu. Benim öğretmenim olduğunuz için çok müteşekkirim.”
“Eğitim bir kova doldurmak değil, ateş yakmaktır”. –
“İyi öğretim, doğru cevap vermekten çok doğru soru vermekten ibarettir”
“Hatırlayalım: Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir.”“Siz çocuklarınızın yaşayan oklar olarak gönderildiği yaylarsınız.”
“En iyi öğretmenler kitaptan değil yürekten öğretir. Harika bir öğretmen olduğun için teşekkürler.”
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER
İşte, Atatürk'ün Öğretmenler Günü hakkında söylediği sözler;
Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun
Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler Gününüz kutlu olsun
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Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır… (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler Gününüz kutlu olsun