Öğretmenler Günü mesajları: Resimli, anlamlı, kısa ve uzun 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı ve kutlama sözleri
Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Her yıl büyük bir coşku ile kutlanan Öğretmenler Günü'nde gönderilerde yer alan resimli, anlamlı ve duygulu Öğretmenler Günü mesajları öğretmenlere olan sevgiyi göstermenin en güzel yolu oluyor. Bu önemli gün 2020 yılında salı gününe denk geldi. Ülkemizde 1981 yılından beri kutlanan Öğretmenler Günü vesilesiyle vatandaşlar sevdiklerine güzel mesajlar gönderiyor, öğrenciler öğretmenleri için kutlama sözleri yayınlıyorlar. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz, öğretmenlerinize yazabileceğiniz en güzel ve anlamlı Öğretmenler Günü mesajları ve Atatürk’ün öğretmenler hakkında söylediği sözler
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Öğretmenler Günü mesajları bu önemli gün içerisinde araştırılan konular arasında yerini aldı. Öğretmenler Günü kutlama sözleri yoğun ilgi görüyor. Her yıl bu önemli gün 24 Kasım'da coşku ile kutlanıyor. Resimli ve anlamlı Öğretmenler Günü mesajları öğretmenlere olan sevgiyi göstermenin en güzel yolu oluyor. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği’ni kabul ettiği gün olarak önem arz ediyor. İşte paylaşımlarınızda kullanabileceğiniz, öğretmenlerinize gönderebileceğiniz en anlamlı, resimli ve güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri.... Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI
“Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir. Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler"
“Çocuğumun ikinci ebeveyni ve harika bir akıl hocası olduğun için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!”
“Sen kıvılcımsın, ilhamın, rehberin, hayatımın mumu. Benim öğretmenim olduğunuz için çok müteşekkirim.”
“Eğitim bir kova doldurmak değil, ateş yakmaktır”. –
“İyi öğretim, doğru cevap vermekten çok doğru soru vermekten ibarettir”
“Hatırlayalım: Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir.”“Siz çocuklarınızın yaşayan oklar olarak gönderildiği yaylarsınız.”
“En iyi öğretmenler kitaptan değil yürekten öğretir. Harika bir öğretmen olduğun için teşekkürler.”
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER
İşte, Atatürk'ün Öğretmenler Günü hakkında söylediği sözler;
Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun
Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler Gününüz kutlu olsun
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Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır… (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler Gününüz kutlu olsun