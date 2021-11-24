Öğretmenler Günü mesajları burada! En yeni, güzel, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı için seçenekler
Öğretmenler Günü mesajları, günün anlam ve önemine uygun paylaşımda bulunmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Öğretmenler Günü her sene 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. Vatandaşlar sevdiklerine mesajlar gönderiyor, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapıyorlar. Bu yıl 24 Kasım çarşamba gününe denk geldi. 2021 yılında bu önemli günde yine resimli Öğretmenler Günü mesajları en fazla tercih edilenlerden olacak. İşte en güzel, yeni 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı için seçenekler
24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları için araştırmalar hız kazandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir. Öğretmenler Günü kutlama sözleri ile öğretmenlerine minnet ve sevgilerini gösterecek olanlar anlamlı ve duygu dolu mesajlara yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz, öğretmenlerinize yazabileceğiniz en güzel ve anlamlı Öğretmenler Günü mesajları
“Çocuğumun ikinci ebeveyni ve harika bir akıl hocası olduğun için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!”
“Sen kıvılcımsın, ilhamın, rehberin, hayatımın mumu. Benim öğretmenim olduğunuz için çok müteşekkirim.”
“Eğitim bir kova doldurmak değil, ateş yakmaktır”. –
“İyi öğretim, doğru cevap vermekten çok doğru soru vermekten ibarettir”
“Hatırlayalım: Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir.”“Siz çocuklarınızın yaşayan oklar olarak gönderildiği yaylarsınız.”
“En iyi öğretmenler kitaptan değil yürekten öğretir. Harika bir öğretmen olduğun için teşekkürler.”
“Sen kıvılcımsın, ilhamın, rehberin, hayatımın mumu. Benim öğretmenim olduğunuz için çok müteşekkirim.”
“Eğitim bir kova doldurmak değil, ateş yakmaktır”. –
“İyi öğretim, doğru cevap vermekten çok doğru soru vermekten ibarettir”
“Hatırlayalım: Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir.”“Siz çocuklarınızın yaşayan oklar olarak gönderildiği yaylarsınız.”
“En iyi öğretmenler kitaptan değil yürekten öğretir. Harika bir öğretmen olduğun için teşekkürler.”
“Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir. Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler"
Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez. (İ.N.Özgür)
Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez. (İ.N.Özgür)