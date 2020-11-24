Öğretmenler Günü için Google'dan doodle sürprizi! 24 Kasım Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı? İşte tarihi ve önemi
24 Kasım Öğretmenler Günü Google tarafından da unutulmadı. Dev motoru Google Öğretmenler Günü dolayısıyla doodle hazırladı. Google'ın ana sayfasında yer alan logoya tıklandığında, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin haberler görülüyor. Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Ancak bu özel gün ülkemizde 24 Kasım'a denk geliyor. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı? İşte, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tarihi.
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Öğretmenler Günü 2020, Google'ın hazırladığı doodle görseli ile hatırlatıldı. Google’ın hazırladığı görselde renkli okul araç gereçleri yer aldı. Google'ın bu özel günü ana ekranına taşımasıyla beraber Öğretmenler Günü'nün tarihi gündeme geldi. Doodle tasarımıyla öğretmenlerin çok yönlü görevi hatırlatıldı. "Doodle" uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor.
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN TARİHİ
Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.
Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.
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Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye'de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.
Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.
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24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.
Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.
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Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.