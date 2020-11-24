Öğretmenler Günü 5 Ekim mi 24 Kasım mı? Öğretmenler Günü neden 24 Kasım'da kutlanır?
Öğretmenler Günü, eğitim gibi önemli ve kritik bir vazifeyi can-ı gönülden yerine getiren eğitimcileri ihya etmek için her yıl kutlanmaktadır. Ülkemizde her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü, dünya genelinde ise 5 Ekim tarihinde gündeme gelmektedir. Peki, Öğretmenler Günü 5 Ekim tarihinde mi 24 Kasım tarihinde mi kutlanıyor? İşte, hem 24 Kasım hem de 5 Ekim tarihi hakkında detaylı bilgiler
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Öğretmenler Günü hem 5 Ekim hem de 24 Kasım tarihlerinde kutlanması dolayısıyla tarihçesi merak edilen günlerden olmaktadır. Ülkemizde her yıl çeşitli etkinliklerle 24 Kasım tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü, uluslararası düzeyde ise 5 Ekim tarihinde ihya edilmektedir. Peki, Öğretmenler Günü neden hem 24 Kasım hem de 5 Ekim tarihinde kutlanır? İşte, her iki tarih hakkında merak edilen detaylar
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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ
Türkiye’de 1981'den beri, her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.
24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928’de yaptığı toplantıda vermiş ve bu ünvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.
Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.
Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.
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5 EKİM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ
5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, UNESCO tarafından belirlenen bu tarihte kutlanmaktadır. 1994'ten beri her yıl 5 Ekim'de UNESCO ,Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin 1966 ILO / UNESCO Tavsiyesi ve 1997 Yüksek Öğretim Personelinin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararının imzalanmasının yıldönümünü kutlamak için Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyor.
Bu normatif standart belirleme araçları, öğretmenlerin hakları ve sorumlulukları ile ilk hazırlık ve ileri eğitim, işe alma, istihdam ve çalışma koşulları için standartlar belirlemektedir.
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Bu yıl Dünya Öğretmenler Günü, "Öğretmenler: Krizde liderlik, geleceği yeniden tasarlama" temasıyla neredeyse kutlanacak.
Kutlama, 5 Ekim 2020'de resmi Açılış Töreni ile başlayacak ve ardından UNESCO Öğretmenlerin Etkililiği için 6. Baskı Hamdan Ödülü'nün Ödül Töreni ile başlayacak. Hafta boyunca dünya çapında etkinlikler planlanmaktadır. Resmi kapanış töreni, 12 Ekim'de ortak bir Dünya Öğretmenler Günü ve Mobil Öğrenme Haftası oturumuyla gerçekleştirilecek. Etkinlik, COVID-19 sırasında öğretmenlerin mesleki gelişimi ve mentorluk için yenilikçi teknoloji kullanımına odaklanacak.
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Dünya Öğretmenler Günü, başarıları değerlendirmek, öğretmenlerin karşılaştığı zorluklar ve küresel eğitim hedeflerine ulaşmada öğretmenlerin rolü hakkında farkındalık yaratmak için her yıl kutlanmaktadır.