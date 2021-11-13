Öğretmenim için bir fidan kampanyası bağışı nasıl yapılır? 24 Kasım Öğretmenler Günü MEB fidan bağışı katılım ekranı!

MEB "Öğretmenim için bir fidan" bağışı katılım ekranı erişime açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk desteğin geldiği “Öğretmenim İçin Bir Fidan” kampanyasında öğrencilerin, öğretmenlerinin isimleriyle yapacakları her yüz 100 bin fidan ile bir hatıra ormanı oluşturulacak. http://meb.ai/K1SbSf linki üzerinden başvurularda bağış yapanın isim soy isim bilgileri, telefon numarası, öğretmen isim soy ismi gibi bilgilerin doldurulması gerekecek. Bağış için örnek tasarımları seçen öğrenciler sertifikaları e-posta adresi aracılığıyla PDF formatında alacaklar, adrese basılı bir sertifika gönderilmeyecek. Bağış bedeli ise 10 TL olacak.