Öğretmenim için bir fidan kampanyası bağışı nasıl yapılır? 24 Kasım Öğretmenler Günü MEB fidan bağışı katılım ekranı!
Öğretmenim için bir fidan kampanyasıMilli Eğitim Bakanlığı tarafından başladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 1 milyon 200 bin öğretmen için en az bir fidanla ormanları büyütmeye katkı sağlamayı amaçlayan “Öğretmenim İçin Bir Fidan” kampanyasına başvurular MEB'in resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile yürütülen MEB fidan bağışı kampanyasında fidan bağışı ücretli olacak. Peki, 24 Kasım 'öğretmenim için bir fidan kampanyası' bağışı nasıl yapılır? İşte, MEB fidan bağışı katılım ekranı.
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MEB "Öğretmenim için bir fidan" bağışı katılım ekranı erişime açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk desteğin geldiği “Öğretmenim İçin Bir Fidan” kampanyasında öğrencilerin, öğretmenlerinin isimleriyle yapacakları her yüz 100 bin fidan ile bir hatıra ormanı oluşturulacak. http://meb.ai/K1SbSf linki üzerinden başvurularda bağış yapanın isim soy isim bilgileri, telefon numarası, öğretmen isim soy ismi gibi bilgilerin doldurulması gerekecek. Bağış için örnek tasarımları seçen öğrenciler sertifikaları e-posta adresi aracılığıyla PDF formatında alacaklar, adrese basılı bir sertifika gönderilmeyecek. Bağış bedeli ise 10 TL olacak.
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ÖĞRETMENİM İÇİN BİR FİDAN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı, çevre ve doğa bilincini geliştirmek için başlattığı “Öğretmenim İçin Bir Fidan” kampanyasında her 100 bin fidan için bir hatıra ormanı oluşturacak.
Kampanya çerçevesinde öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sayfasında yer alan http://meb.ai/K1SbSf linki üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin isimleriyle sertifikalandırabilecekler. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilecek bu kampanyada öğrenciler, istedikleri kadar fidanı öğretmenlerine armağan edebilecek.
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Bağış sertifikanız ödeme tamamlandıktan sonra, belirtilen e-posta adresine e-posta aracılığıyla PDF formatında en geç 1 iş günü içerisinde gönderilecektir. Adresinize kargo aracılığıyla basılı bir sertifika gönderilmeyecektir.
Başvuruları yapacak olanlar 10 TL fidan bağış ücretini ödeyecek. Bağış tutarı, girdiğiniz fidan sayılarına göre hesaplanacak.
Kampanyaya ilk destek Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nde fidan dikim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi..
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Erdoğan, törende yaptığı konuşmada Millî Eğitim Bakanlığı’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü için ‘Öğretmenim İçin Bir Fidan’ kampanyası başlattığına dikkati çekerek “Milli Eğitim Bakanlığı’mız da 24 Kasım vesilesiyle her öğretmen için bir fidan dikimi kampanyası başlattı. Bizim de 1.000 fidan bağışlayarak katılacağımız bu anlamlı kampanyayla öğretmenlerimiz adına ülkemize 1 milyon 200 bin fidan daha kazandıracağız” dedi.