Öğretmenim İçin Bir Fidan bağışı nasıl yapılır? Fidan bağışı sertifikası almak için yapmanız gerekenler
Millî Eğitim Bakanlığı yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ülkemizin fidanlarını yetiştiren öğretmenlere fidan armağan etmek için kampanya başlattı. 1 milyon 200 bin öğretmen için en az bir fidanla yeşil vatanımızı büyütmeye katkı sağlamayı amaçlayan "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyası kapsamında öğrencilerin, öğretmenlerinin isimleriyle yapacakları her yüz 100 bin fidan ile bir hatıra ormanı oluşturulacak. Peki, Öğretmenim İçin Bir Fidan bağışı nasıl yapılır? Fidan bağışı sertifikası almak için yapmanız gerekenler
Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen ve tüm toplumumuz gibi öğrencilerimizi de derinden etkileyen orman yangınları sonrasında harekete geçme kararı alan Millî Eğitim Bakanlığı, çevre ve doğa bilincini geliştirmek için başlattığı "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyasında her 100 bin fidan için bir hatıra ormanı oluşturacak.
ÖĞRETMENİM İÇİN BİR FİDAN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kampanya çerçevesinde öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığının resmî internet sayfasında yer alan http://meb.ai/K1SbSf linki üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin isimleriyle sertifikalandırabilecekler. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilecek bu kampanyada öğrenciler, istedikleri kadar fidanı öğretmenlerine armağan edebilecek.