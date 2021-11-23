Öğretmenim İçin Bir Fidan bağışı nasıl yapılır? Fidan bağışı sertifikası almak için yapmanız gerekenler

Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen ve tüm toplumumuz gibi öğrencilerimizi de derinden etkileyen orman yangınları sonrasında harekete geçme kararı alan Millî Eğitim Bakanlığı, çevre ve doğa bilincini geliştirmek için başlattığı "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyasında her 100 bin fidan için bir hatıra ormanı oluşturacak.