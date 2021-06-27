Gündem Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA) Haber Giriş: 27 Haziran 2021 - 13:57 | 27 Haziran 2021 - 13:57

Öğretmene dolandırıcılık şoku: Attığım imzayla bütün birikimlerimi kaybettim

İngilizce öğretmeni Emrah Madenci, internet sitesi üzerinden satışa sunduğu otomobilini 23 bin 500 lira kapora alarak devretti. Madenci geri kalan 142 bin lirayı almak için gittikleri tatlıcıda, şüphelilerin 'bankadan kredi çekeceğiz' diyerek otomobiliyle ortadan kaybolmaları üzerine dolandırıldığını anladı, suç duyurusunda bulundu. Büyük üzüntü yaşayan Madenci, 'Attığım o imzayla bütün birikimlerimi kaybettim.' ifadelerini kullandı.