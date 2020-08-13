Öğretmen seminerleri olacak mı, ne zaman yapılacak?
Öğretmen seminerlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yaptığı açıklamada okulların ne zaman açılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını, yüz yüze eğitime 21 Eylül'den itibaren aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçileceğini bildirdi. Peki öğretmen seminerleri yapılacak mı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Seminerlerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yaptığı açıklamada yeni eğitim-öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını, yüz yüze eğitime 21 Eylül'den itibaren aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçileceğini duyurdu. Seminerlerin başlama tarihi ile ilgili bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenlerin seminer takvimi duyurulmuş ve 24 Ağustos tarihine işaret edilmişti.
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? Geçtiğimiz günlerde yayımlanan resmi yazıya göre, Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Seminerlerin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.
2
Abone Ol
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını, yüz yüze eğitime 21 Eylül'den itibaren aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçileceğini bildirdi. Bakan Selçuk'un açıklamaları şu şekilde: Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor.