Öğretmen seminerleri ne zaman verilecek ve online mı olacak?
Öğretmen seminerleri yeni dönemin başlamasına çok az bir süre kala birçok öğretmenin araştırdığı konu olmaya başladı. Geçtiğimiz seminer dönemini online olarak tamamlayan öğretmenler, yeni dönemin seminerini ise okullarında geçirecek. İşte, pek çok öğretmenin araştırdığı seminerler 'online olacak mı' sorusu ile ilgili detaylı bilgiler
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Öğretmen seminerleri eğitimcinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, sürecin online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleşeceğini de öğrenmek istiyor. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı açılış dönemi mesleki çalışma programının, eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla okullarda gerçekleştirileceğini bildirdi.
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamda, "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Dönemi Mesleki Çalışma Programı, 24 - 28 Ağustos tarihleri arasında bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin katılımıyla, okullarımızda gerçekleştirilecektir. Çalışma programına ilişkin ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır" denildi.