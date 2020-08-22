Öğretmen seminerleri ne zaman verilecek ve online mı olacak?

Öğretmen seminerleri eğitimcinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, sürecin online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleşeceğini de öğrenmek istiyor. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler