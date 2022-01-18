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Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) kullanımı hakkında bilgiler...

#Öğretmen Seminerleri#Öğretmen Seminerleri Ne Zaman#Öba

Öğretmen seminerlerinin bu yılki tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Seminerlere ÖBA platformu www.oba.gov.tr'dan giriş yapılacak Öğretmenler kendileri için hazırlanmış olan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) üzerinden katılabilecekler. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) kullanımı hakkında bilgiler...

1/3Öğretmen seminerleri ne zaman Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) kullanımı hakkında bilgiler...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan iş takvimine göre, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi öğretmen seminerleri ocak ayının son günlerinde başlayacak. Millî Eğitim Bakanlığı, 22 Ocak-6 Şubat tarihlerindeki iki haftalık yarıyıl tatilinde öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı hazırladı.

2/3Öğretmen seminerleri ne zaman Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) kullanımı hakkında bilgiler...

MEB, bu kapsamda yeni bir dijital platform oluşturdu ve ÖBA'yı (Öğretmen Bilişim Ağı) ilk kez yarıyıl tatilinde uygulayacak. Öğretmenler 24 Ocak-04 Şubat tarihleri arasında kendileri için hazırlanmış olan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) üzerinden katılabilecekler. Seminerlere katılım isteğe bağlı olacak. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olup internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek.

3/3ÖBA PLATFORMU NASIL KULLANILIR

ÖBA PLATFORMU NASIL KULLANILIR?

Seminerlere ÖBA platformu www.oba.gov.tr'dan giriş yapılacak. Öğretmenler MEBBİS ya da e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılabilecekler. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek.

Bu dönemde erişime dokuz farklı konuda eğitim imkânı sağlandı: Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi, İklim Değişikliği ve Çevre Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, Kütüphane Organizasyonu ve Kullanımı Eğitimi, İngilizce Dil Sistemi Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi, Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Yönelik Rehberlik Hizmetleri Eğitimi, Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri Eğitimi, Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Eğitimi ve Etkinlik Temelli Ders Tasarımı Eğitimi.

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: "Daha önce de açıkladığım gibi bu dönem odaklandığımız konuların başında öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerinin çok boyutlu desteklenmesi yer almaktadır. Bu kapsamda çok boyutlu adım atıyoruz. Bu attığımız adımların sonuçlara olumlu yansımasını görmekten mutluluk duyuyorum. 2021 yılında düzenlediğimiz eğitimlere katılan öğretmen sayımız 2020 yılına göre %134 artarken bu artışla son on yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşmış olduk. Buna göre öğretmen başına eğitim saati, 2020 yılında 41,6 saat iken bu oran 2021 yılında %125 artışla 93,4 saate ulaştı. Bu süreçleri başarı ile yürüten Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum."

Özer, 2022 yılında öğretmenlerin uzaktan eğitimde eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurduklarını belirterek bu platformun ilk kez 24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihleri arasındaki iki haftalık yarıyıl tatilinde kullanılacağını ifade etti.

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