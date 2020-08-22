Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak ve seminer online mı olacak?

Öğretmen seminerleri yeni dönemin başlamasına çok az bir süre kala birçok öğretmenin araştırdığı konu olmaya başladı. Geçtiğimiz seminer dönemini online olarak tamamlayan öğretmenler, yeni dönemin seminerini ise okullarında geçirecek. İşte, pek çok öğretmenin araştırdığı seminerler 'online olacak mı' sorusu ile ilgili detaylı bilgiler



