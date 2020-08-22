Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak ve seminer online mı olacak?
Öğretmen seminerlerinin tarihi eğitimciler tarafından gündemde yer almaya devam ediyor. Eğitim öğretim yılı takviminin belli olmasının ardından, 2020 öğretmen seminerlerine gözler çevrildi. Bakanlıktan gelen açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış dönemi mesleki çalışma programının, eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla okullarda gerçekleştirileceği duyuruldu. Peki, Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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Öğretmen seminerleri yeni dönemin başlamasına çok az bir süre kala birçok öğretmenin araştırdığı konu olmaya başladı. Geçtiğimiz seminer dönemini online olarak tamamlayan öğretmenler, yeni dönemin seminerini ise okullarında geçirecek. İşte, pek çok öğretmenin araştırdığı seminerler 'online olacak mı' sorusu ile ilgili detaylı bilgiler
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı açılış dönemi mesleki çalışma programının, eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla okullarda gerçekleştirileceğini bildirdi.
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamda, "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Dönemi Mesleki Çalışma Programı, 24 - 28 Ağustos tarihleri arasında bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin katılımıyla, okullarımızda gerçekleştirilecektir. Çalışma programına ilişkin ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır" denildi.