Takvim belli oldu: Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Online mı yüz yüze mi yapılacak?
Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde gündeme gelen konulardan biri de öğretmen seminerleri oldu. 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce öğretmenler belirtilen tarihler arasında seminerlere katılım sağlayacak. Geçtiğimiz yıl öğretmen seminerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleşmişti. Peki, bu yıl öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Online mı yüz yüze mi yapılacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirten tarihler arasında öğretmen seminerleri gerçekleşecek. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacak.
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ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
Öğretmen seminerleri yani mesleki çalışma programlarının nasıl yapılacağına dair bir açıklama yapılmadı. 2021 – 2022 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim yapılması planlanıyor.
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MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:
1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.
2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak. 4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.
6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak. 7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.
8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.
9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.