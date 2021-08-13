Takvim belli oldu: Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Online mı yüz yüze mi yapılacak?

MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI: 1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.



2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.



3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak. 4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.



5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.



6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak. 7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.



8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.



9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.