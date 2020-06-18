Öğretmen seminer çalışmaları uzaktan mı olacak? Online seminer açıklaması

Öğretmen seminerleri için son açıklama, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'dan geldi. Safran, tüm öğretmen ve okul yöneticilerinin katılacağı eğitimlerin, 22-30 Haziran tarihleri arasında online olarak gerçekleşeceğini duyurdu. İşte, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'ın öğretmen seminer dönemleri hakkında yapmış olduğu açıklama;