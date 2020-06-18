Öğretmen seminer çalışmaları uzaktan mı olacak? Online seminer açıklaması
Haziran ayı öğretmen seminerleri için yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir pek çok eğitimcinin merakla araştırdığı konular arasında yer alan haziran ayı öğretmen seminerleri için online ve uzaktan öğretim konusu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği eğitimlere öğretmenler, uzaktan çevrimiçi ortamlar ile katılım sağlayabilecek. İşte, öğretmen seminer dönemleri hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Öğretmen seminerleri için son açıklama, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'dan geldi. Safran, tüm öğretmen ve okul yöneticilerinin katılacağı eğitimlerin, 22-30 Haziran tarihleri arasında online olarak gerçekleşeceğini duyurdu. İşte, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'ın öğretmen seminer dönemleri hakkında yapmış olduğu açıklama;
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin katılacağı haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin, uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceği açıklandı.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter'dan tüm öğretmen ve okul yöneticilerinin katılacağı 22-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek mesleki çalışma dönemine ilişkin açıklama yaptı.
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Haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceğini bildiren Safran, tüm yönetici ve öğretmenlere başarılar diledi.