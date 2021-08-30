Öğretmen seminerleri tarihleri belli oldu: Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor?
Yeni eğitim-öğretim dönemi tarihi yaklaşırken öğretmen seminerlerine yönelik araştırmalar da hız kazandı. 6 Eylül'de tüm kademelerde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacak. Buna göre 1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimi yapılacak.Okulların açılışı öncesinde öğretmenlere salgın ve okulların yeniden açılması sürecine ilişkin seminerler verilecek. Peki, Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak?
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Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen öğretmen Okulların açılışı öncesinde öğretmenlere "salgın ve okulların yeniden açılması süreci"ne ilişkin seminerler verilecek. Seminerlere okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenleri 31 Ağustos'ta, diğer sınıfların öğretmenleri 1-3 Eylül'de katılacak. seminerlerinin bu yıl yüz yüze yapılmasına karar verildi.
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MAHMUT ÖZER AÇIKLAMIŞTI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim dönemi ve mesleki eğitim çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.
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Özer yeni eğitim yılı için şu ifadeleri kullandı: Değerli öğretmenlerimiz, 1 Eylül- 3 Eylül tarihleri arasında sizlere salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz. Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için ise 31 Ağustos 2021 tarihinde çevrimiçi olarak salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz.
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MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:
1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.
2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak. 4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.
6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak. 7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.
8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.
9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.