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Öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman 2023? | MEB iller arası tayin başvurusunda görev süresi değişikliği! İşte iller arası yer değiştirme takvimi!

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#Öğretmen#Milli Eğitim Bakanlığı#Öğretmen İller Arası Yer Değiştirme Başvurusu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 20:22

Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuru tarihi 2023 için geri sayım sürerken son dakika açıklama geldi. Bakan Tekin yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül tarihi, 31 Aralık olarak değiştirildiğini duyurdu. Meb.gov.tr adresinden yapılan açıklamaya göre başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle gerçekleşecek. Peki, öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, MEB öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/6Öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman 2023 | MEB iller arası tayin başvurusunda görev süresi değişikliği İşte iller arası yer değiştirme takvimi

MEB öğretmen iller arası yer değiştirme başvuru ekranı için tüm dikkatler MEBBİS'e çevrildi. İl içi öğretmen tayin başvuruları tamamlanırken, sıra iller arası öğretmen yer değiştirme başvurusuna geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 yılı öğretmen iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 28 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak. Öte yandan öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusunda görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül tarihi, 31 Aralık olarak güncellendi. Peki, öğretmen iller arası yer değişikliği başvuruları nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar.

2/6ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

MEB duyurusuna göre iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 28 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak ve 2 Ağustos 2023 tarihinde saat 16.00'da sona erecek.

3/6ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ GÖREV SÜRESİ DUYURUSU

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ GÖREV SÜRESİ DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirirken görev sürelerinin hesabında esas alınan tarihte değişikliğe gidildi. Müjdeyi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu. Daha önce başvurularının 28 Temmuz'da başlayacağı duyurulan isteğe bağlı il değişikliğinde öğretmenlerin görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül tarihi, 31 Aralık olarak değiştirildi. Bakan Tekin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Öğretmenler odasındaki sohbetlerimizin bir sonucu daha, 2023 yılı ‘İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusunda' görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül 2023 tarihini, 31 Aralık 2023 olarak değiştirdik. Tüm eğitim ailemize hayırlı olması temennisiyle.” ifadelerini kullandı.

4/6ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

5/6Öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman 2023 | MEB iller arası tayin başvurusunda görev süresi değişikliği İşte iller arası yer değiştirme takvimi

Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

6/6Öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman 2023 | MEB iller arası tayin başvurusunda görev süresi değişikliği İşte iller arası yer değiştirme takvimi

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 41’inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

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#Öğretmen#Milli Eğitim Bakanlığı#Öğretmen İller Arası Yer Değiştirme Başvurusu