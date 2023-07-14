ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TARİHİ 2023 || MEB iller arası tayin başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte başvuru şartları ve atama takvimi...

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylığı kaldırılmış olmak,



30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,



652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeliöğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosunaatananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosunaatandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresinitamamlamış olmak,



Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmenkadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2023tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.