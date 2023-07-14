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ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TARİHİ 2023 || MEB iller arası tayin başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte başvuru şartları ve atama takvimi...

Güncelleme Tarihi:

#MEB#Öğretmen İller Arası Yer Değiştirme#Öğretmen İller Arası Atama Başvurusu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 12:50

Öğretmen iller arası atama ve yer değiştirme başvuru tarihi MEB açıklaması ile belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvuru duyurusu yayımlandı. Buna göre başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak. Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Ayrıca iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Peki öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? Öğretmen iller arası atama başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

1/4ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TARİHİ 2023 || MEB iller arası tayin başvuruları ne zaman, nasıl yapılır İşte başvuru şartları ve atama takvimi...

Millî Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için başvuru açıklamasında bulundu. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular Temmuz ayı içerisinde başlayacak. Atamalar ise 4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Peki öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları nasıl yapılır? İşte o konu hakkında bilgiler...

2/4ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin 2023 yılı yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvuru duyurusu yaymladı.

Buna göre öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak.

Atamalar ise 4 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

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3/4ÖĞRETMEN İLLER ARASI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

ÖĞRETMEN İLLER ARASI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edecek.

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

4/4BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylığı kaldırılmış olmak,

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeliöğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosunaatananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosunaatandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresinitamamlamış olmak,

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmenkadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2023tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

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#MEB#Öğretmen İller Arası Yer Değiştirme#Öğretmen İller Arası Atama Başvurusu

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