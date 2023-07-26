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Öğretmen iller arası tayin başvurusu ne zaman 2023? MEB il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? İşte öğretmen atama takvimi!

Güncelleme Tarihi:

#İller Arası Tayin Başvurusu#Milli Eğitim Bakanlığı#Öğretmen
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 18:22

İller arası tayin başvurusu MEB takvimi ile belli oldu. Öğretmenlerin il içi atama başvurularının tamamlanmasının ardından süreç öğretmenlerin il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sürecine geldi. Geçtiğimiz günlerde duyuru yayınlayan Bakan Tekin yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül tarihi, 31 Aralık olarak değiştirildiğini bildirmişti. Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden gerçekleşecek. Peki, öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, MEB öğretmenlerin il dışı atama başvurusu tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5Öğretmen iller arası tayin başvurusu ne zaman 2023 MEB il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu başladı mı, nasıl yapılır İşte öğretmen atama takvimi

Öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusunda geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca 2023 yılı öğretmen iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları takvimde yer alan tarihlerde gerçekleşecek. Öte yandan öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusunda görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül tarihi, 31 Aralık olarak güncellenmişti. Öğretmenler il dışı tayin başvurularını Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle gerçekleştirecekler. Peki, öğretmen iller arası yer değişikliği başvuruları nasıl yapılır? İşte, başvuru tarihi ve detaylar.

2/5ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

MEB duyurusuna göre iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 28 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak ve 2 Ağustos 2023 tarihinde saat 16.00'da sona erecek.

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3/5ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ GÖREV SÜRESİ DUYURUSU

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ GÖREV SÜRESİ DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirirken görev sürelerinin hesabında esas alınan tarihte değişikliğe gidildi. Müjdeyi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu. Daha önce başvurularının 28 Temmuz'da başlayacağı duyurulan isteğe bağlı il değişikliğinde öğretmenlerin görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül tarihi, 31 Aralık olarak değiştirildi. Bakan Tekin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Öğretmenler odasındaki sohbetlerimizin bir sonucu daha, 2023 yılı ‘İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusunda' görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül 2023 tarihini, 31 Aralık 2023 olarak değiştirdik. Tüm eğitim ailemize hayırlı olması temennisiyle.” ifadelerini kullandı.

4/5ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

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5/5Öğretmen iller arası tayin başvurusu ne zaman 2023 MEB il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu başladı mı, nasıl yapılır İşte öğretmen atama takvimi

Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 41’inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

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#İller Arası Tayin Başvurusu#Milli Eğitim Bakanlığı#Öğretmen

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