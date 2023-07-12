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ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI (MEBBİS) | Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? MEB öğretmen atama takvimi 2023!

Güncelleme Tarihi:

#MEBBİS#Öğretmen İl İçi Atama Başvurusu#Öğretmen İl İçi Yer Değiştirme
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 00:39

Öğretmen il içi atama (yer değiştirme) başvuruları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimi yayınlandı. MEB'in https://personel.meb.gov.tr/ adresinden yapılan açıklamaya göre başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle gerçekleşecek. Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğretmen il içi atama başvurularında, öğretmen ihtiyaç listesi (kontenjan) bilgisi önem arz edecek. Peki, 2023 öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? Öğretmen il için atama başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konular hakkında bilgiler.

1/5ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI (MEBBİS) | Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılır MEB öğretmen atama takvimi 2023

MEBBİS öğretmen il içi yer değiştirme başvuru ekranı için adayların gözü kulağı MEB duyurusuna çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 yılı öğretmen il içi başvuruları yapılan açıklamaya göre bu hafta başlayacak. 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartının arandığı öğretmen il içi atama başvurusu MEBBİS ekranından alınacak. Takvime göre öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları 13 Temmuz-17 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları nasıl nereden yapılır? İşte, ayrıntılar.

2/5ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin 2023 yılı yer değiştirme takvimini yayınladı. Yapılan duyuruda 2023 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı yer değişikliği başvuruları 13 Temmuz'da başlayacak-17 Temmuz günü saat 16.00'da sona erecek.

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ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI (MEBBİS) | Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılır MEB öğretmen atama takvimi 2023

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI (MEBBİS) | Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? MEB öğretmen atama takvimi 2023!

#MEBBİS
3/5ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

4/5ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI (MEBBİS) | Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılır MEB öğretmen atama takvimi 2023

Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2023 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 6 Ekim 2023 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir

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ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI (MEBBİS) | Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılır MEB öğretmen atama takvimi 2023

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI (MEBBİS) | Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? MEB öğretmen atama takvimi 2023!

#MEBBİS
5/5ÖĞRETMEN İL İÇİ BAŞVURU EKRANI

ÖĞRETMEN İL İÇİ BAŞVURU EKRANI

Başvurular MEBBİS ekranı üzerinden gerçekleşecek. Başvuru işlemleri 13 Temmuz'da açıldığı zaman aşağıdaki ekrandan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

MEBBİS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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#MEBBİS#Öğretmen İl İçi Atama Başvurusu#Öğretmen İl İçi Yer Değiştirme

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ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI (MEBBİS) | Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılır MEB öğretmen atama takvimi 2023

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI (MEBBİS) | Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? MEB öğretmen atama takvimi 2023!

#MEBBİS