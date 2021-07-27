Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2021 il içi yer değiştirme tayin sonuçları için gözler MEBBİS'te
Öğretmen il içi atama sonuçları için geri sayım başladı. 8-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından öğretmenlerin "2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme tayin sonuçları" MEBBİS ekranı üzerinden ilan edilecek. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce gerçekleşecek. Gözler şimdi MEB.gov.tr'den yapılacak son dakika duyuruda. Peki, öğretmen il içi atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, 2021 il içi yer değiştirme tayin sonuçları tarihi ve sorgulama ekranı hakkında ayrıntılar.
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İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları için beklenen gün geldi. Daha önce 16 Temmuz 2021 tarihinde ilan edileceği açıklanan öğretmen il içi atama sonuçları tarihinde değişikliğe gidildi. MEB'in güncel takvimine göre öğretmenlerin atama sonuçları 27 Temmuz Salı günü (bugün) ilan edilecek. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 2 Ağustos itibarıyla yapılacak.
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ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
MEB'in takvimine göre atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesi ve sonuçların ilanı bugün yapılacak. Öğretmen il içi atama tayin sonuçları MEBBİS ekranından görüntülenecek. Ancak sonuçların açıklanacağı saat henüz belli olmadı.
Gün içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçları aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.
Takvimde değişikliğe gidildiği “Bakanlığımız kadrolarında görev yapan öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için belirlenen takvimlerde güncellemeler yapılmıştır. “ ifadeleriyle duyuruldu.
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İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.