Öğretmen il dışı atama tayini iptal edilir mi, nasıl edilir? İşte 2021 iller arası yer değiştirme tayin iptali şartları
Öğretmen il dışı atama tayin iptali, yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile gündeme geldi. 4 Ağustos 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yayınlanan duyuruda İller arası yer değiştirme sonuçları yayınlandı. MEB öğretmen il dışı atama başvuru kılavuzunda atama iptaline ilişkin detaylar açıklandı. Öğretmenlerin atama iptali isteklerinde eş durumu önem arz edecek. Norm kadro ve hizmet puanı atama iptali işlemi dikkat edilmesi gereken en önemli belirleyici husus olacak. Peki, öğretmen il dışı atama tayini nasıl iptal edilir? İşte, öğretmen iller arası tayin iptali şartları hakkında ayrıntılar.
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2021 öğretmen il dışı atama tayini nasıl iptal olur sorusu yer değiştirme müracaatlarını iptal edecek olanlar tarafından takip ediliyor. 5 Ağustos'ta açıklanan Öğretmenlerin iller arası tayin sonuçları belirli şartlara göre iptal edilebilecek. Bu şartlardan en önemlisi ise kılavuzda "Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak diğer eşin bulunduğu il’e atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda ve atama işlemi gerçekleşen öğretmenin de istemesi halinde iller arası isteğe bağlı yer değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen atama işlemi iptal edilebilecektir" olarak belirtiliyor.
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İL DIŞI ÖĞRETMEN TAYİN İPTALİ NASIL OLUR?
Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin atama işlemi gerçekleşip diğer eşin atama işleminin gerçekleşmemesi ya da diğer eşin yer değiştirme başvurusu şartlarını taşımaması durumunda atama işlemi gerçekleşen eş istemesi halinde 2021 Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme işlemleri sonuçlanıncaya kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecektir.
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Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak diğer eşin bulunduğu il’e atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda ve atama işlemi gerçekleşen öğretmenin de istemesi halinde iller arası isteğe bağlı yer değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen atama işlemi iptal edilebilecektir.
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Ancak atama işlemini iptal ettirmeleri nedeniyle önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, hizmet puanına bakılmaksızın norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir. Öğretmenlerin atama iptali istekleri sırasında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.