Öğretmen il dışı atama tayini iptal edilir mi, nasıl edilir? İşte 2021 iller arası yer değiştirme tayin iptali şartları

2021 öğretmen il dışı atama tayini nasıl iptal olur sorusu yer değiştirme müracaatlarını iptal edecek olanlar tarafından takip ediliyor. 5 Ağustos'ta açıklanan Öğretmenlerin iller arası tayin sonuçları belirli şartlara göre iptal edilebilecek. Bu şartlardan en önemlisi ise kılavuzda "Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak diğer eşin bulunduğu il’e atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda ve atama işlemi gerçekleşen öğretmenin de istemesi halinde iller arası isteğe bağlı yer değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen atama işlemi iptal edilebilecektir" olarak belirtiliyor.