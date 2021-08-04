Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEBBİS iller arası yer değiştirme tayin sonuçları için geri sayım!

İller arası yer değiştirme tayin sonuçları için gözler artık Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek duyuruya çevrildi. Daha önce 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında başvuruların alınacağı açıklanan ancak 3 Ağustos'a kadar uzatılan başvurularda değişikliğe gidildi. MEB'in takvimine göre öğretmenlerin il dışı atamalarının 3 Ağustos'ta yapılacağı bildiriliyor. Ancak takvimde yapılan değişiklikten dolayı tayin sonuçlarının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.