Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEBBİS iller arası yer değiştirme tayin sonuçları için geri sayım!
Öğretmen il dışı atama sonuçları için geri sayım başladı. 2 Ağustos 2021 tarihinde bitmesi beklenen ancak 3 Ağustos saat saat 20:00'e uzatılan kadrolu öğretmenlerin, 2021 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme müracaatları tamamlandı. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Atama sonuçları MEBBİS ekranından öğrenilecek. Gözler şimdi, "iller arası yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı" duyurusunda. Peki, öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İller arası yer değiştirme tayin sonuçları için gözler artık Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek duyuruya çevrildi. Daha önce 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında başvuruların alınacağı açıklanan ancak 3 Ağustos'a kadar uzatılan başvurularda değişikliğe gidildi. MEB'in takvimine göre öğretmenlerin il dışı atamalarının 3 Ağustos'ta yapılacağı bildiriliyor. Ancak takvimde yapılan değişiklikten dolayı tayin sonuçlarının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
2
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 Yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Başvuruların uzamasından dolayı yeni tarihle ilgili ilerlen günlerde açıklama yapılması ön görülüyor.
Öğretmen il dışı atama tayin sonuçları MEBBİS ekranından görüntülenecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçları aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığı 3 Ağustos'ta yayınladığı açıklamada, takvimde değişikliğe gidildiğini, "Bakanlığımız resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 Yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamındaki başvuruları, saat 20:00'ye kadar uzatılmıştır." ifadeleri ile duyurdu.
4
Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
5
Bu duyurunun “D. 23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular” bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.