Öğretmen il dışı atama sonuçları MEBBİS ve e devlet sorgulama ekranı 2021: İller arası yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı!

İller arası yer değiştirme tayin sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MEBBİS üzerinden yayımlandı. Daha önce 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında başvuruların alınacağı açıklanan ancak 3 Ağustos'a kadar uzatılan başvurularda değişikliğe gidilmişti. MEB'in takvimine göre öğretmenlerin il dışı atamalarının 3 Ağustos'ta yapılacağı bildirilmişti. Sonuçlar 4 Ağustos'ta açıklandı. Ataması yapılan öğretmenler ilişik kesme işlemlerini bu hafta içerisinde yapabilecekler.