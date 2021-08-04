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Haber Giriş: 04 Ağustos 2021 - 18:37 | 

Öğretmen il dışı atama sonuçları MEBBİS ve e devlet sorgulama ekranı 2021: İller arası yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı!

Öğretmen il dışı atama sonuçları MEBBİS ekranı ve e devlet üzerinden açıklandı. 3 Ağustos saat 20:00'de başvuruları tamamlanan kadrolu öğretmenlerin, 2021 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları bugün erişime açıldı. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapıldı. Atama sonuçları MEBBİS ekranından ve e Devlet sisteminden öğrenilebilecek. İşte, öğretmen il dışı atama sonuçları hakkında detaylı bilgiler..

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İller arası yer değiştirme tayin sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MEBBİS üzerinden yayımlandı. Daha önce 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında başvuruların alınacağı açıklanan ancak 3 Ağustos'a kadar uzatılan başvurularda değişikliğe gidilmişti. MEB'in takvimine göre öğretmenlerin il dışı atamalarının 3 Ağustos'ta yapılacağı bildirilmişti. Sonuçlar 4 Ağustos'ta açıklandı. Ataması yapılan öğretmenler ilişik kesme işlemlerini bu hafta içerisinde yapabilecekler.

2ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

İl dışı atama başvuru sonuçları MEB tarafından 4 Ağustos 2021 tarihinde erişime açıldı. Adaylar, MEBBİS üzerinden veya personel.meb.gov.tr adresi üzerinden İl dışı atama başvuru sonuçlarına erişim sağlayabilecek.

MEBBİS İL DIŞI ATAMA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


E DEVLET İL DIŞI ATAMA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Milli Eğitim Bakanlığı 3 Ağustos'ta yayınladığı açıklamada, takvimde değişikliğe gidildiğini, "Bakanlığımız resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 Yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamındaki başvuruları, saat 20:00'ye kadar uzatılmıştır." ifadeleri ile duyurdu.

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Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

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Bu duyurunun “D. 23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular” bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

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