Öğretmen eş durumu tayin başvurusu nasıl yapılır? Mazerete bağlı tayin başvuru ekranı

Eş durumu tayin başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları bu yıl 12 Ağustos ve 17 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. İşlemler 17 Ağustos saat 17:00’a kadar devam edecek. Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak. İşte eş durumu tayin başvuruları ile ilgili detaylar…



ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 12 Ağustos tarihinde başlayacak ve 17 Ağustos saat 17:00’a kadar devam edecek. Tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 19 Ağustos’ta başlayacak. Atamalar 24 Ağustos 2020’de gerçekleştirilecek.

