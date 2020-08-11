Öğretmen eş durumu tayin başvurusu nasıl yapılır? Mazerete bağlı tayin başvuru ekranı
Öğretmen tayin başvuruları her dönemde ilgi gören konular arasında yer alıyor. Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 12 Ağustos’ta başlayacak. Başvurular 17 Ağustos saat 17:00’a kadar devam edecek. İkinci aşamanın da tamamlanmasının ardından atama sonuçları 24 Ağustos tarihinde açıklanacak. Peki öğretmen eş durumutayin başvurusu nasıl yapılır? İşte MEBBİS başvuru ekranı ve konu ile ilgili bilgiler…
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Eş durumu tayin başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları bu yıl 12 Ağustos ve 17 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. İşlemler 17 Ağustos saat 17:00’a kadar devam edecek. Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak. İşte eş durumu tayin başvuruları ile ilgili detaylar…
ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Başvurular 12 Ağustos tarihinde başlayacak ve 17 Ağustos saat 17:00’a kadar devam edecek. Tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 19 Ağustos’ta başlayacak. Atamalar 24 Ağustos 2020’de gerçekleştirilecek.
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Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.
Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Başvurular onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki başvurular reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır. Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.
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Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular, gerekli şartları taşımayan başvurular, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve/veya onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.