Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 öğretmen kırtasiye parası ödeme tarihi belli oldu!

Öğretmenlerin kırtasiye ödeneği ile ilgili son dakika açıklama geldi. Eğitim öğretime hazırlık kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere verilen kırtasiye ödeneği ödeme tarihi kesinleşti. MEB'e bağlı okullarda çalışan öğretmenlere ödenecek kırtasiye parası 2 Eylül'den itibaren verilmeye başlanacak. 6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarılmıştı.