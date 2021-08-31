Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 öğretmen kırtasiye parası ödeme tarihi belli oldu!
Öğretmen eğitim ödeneği okulların açılışına kısa süre kala gündeme geldi. Her yıl eğitim ve öğretim döneminde öğretmenlere ödenen öğretim yılına hazırlık ödemesi yani kırtasiye parası ödeme tarihleri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklandı. Bu yıl 1250 lira olarak ödenecek olan 2021 öğretmen kırtasiye parası eylül ayında verilecek. Eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödemeler yapılacak. Peki, öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? İşte, kırtasiye parası ödeme tarihi.
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1
Öğretmenlerin kırtasiye ödeneği ile ilgili son dakika açıklama geldi. Eğitim öğretime hazırlık kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere verilen kırtasiye ödeneği ödeme tarihi kesinleşti. MEB'e bağlı okullarda çalışan öğretmenlere ödenecek kırtasiye parası 2 Eylül'den itibaren verilmeye başlanacak. 6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarılmıştı.
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ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.
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EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?
2022 yılındaki artış oranı yüzde 6 oldu. 5. dönem toplu sözleşmede alınan karar gereğince öğretim yılına hazırlık ödeneği 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödendi. 6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarıldı.
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EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NEDİR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.