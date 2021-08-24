Öğretmen eğitim ödeneği (kırtasiye parası) 2021 ne kadar oldu?

Eğitim hazırlık ödeneği ya da kırtasiye yardımı olarak bilinen her sene MEB tarafından öğretmenlere verilen ödemenin önümüzdeki yıl ne kadar olacağı merak konusuydu. 6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarıldı.