Öğretmen eğitim ödeneği (kırtasiye parası) 2021 ne kadar oldu?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl eğitim ve öğretim döneminde öğretmenlere ödenen eğitim ödeneğine yapılacak zam oranını açıkladı. Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir. Peki, öğretmen eğitim ödeneği (kırtasiye parası) 2021 ne kadar oldu?
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1
Eğitim hazırlık ödeneği ya da kırtasiye yardımı olarak bilinen her sene MEB tarafından öğretmenlere verilen ödemenin önümüzdeki yıl ne kadar olacağı merak konusuydu. 6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarıldı.
2
YÜZDE 6 ARTIŞ
2022 yılındaki artış oranı yüzde 6 oldu. 5. dönem toplu sözleşmede alınan karar gereğince öğretim yılına hazırlık ödeneği 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödendi.
3
EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NEDİR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.