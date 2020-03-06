Öğretmen dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Öğretmen’in oyuncuları ve konusu
Öğretmen dizisi ekran macerasına geçtiğimiz günlerde başladı. Tanıtımları günler öncesinden dizi severler ile buluşan Öğretmen'in ilk bölümünde oyuncular ve karaktere ilişkin bilgilerin yanı sıra dizinin konusuyla ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. Başrolünde İlker Kaleli'nin yer aldığı yeni çarşamba dizisi karakterleri ve sahneleriyle sosyal medyada konuşuldu. Peki, Öğretmen dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Öğretmen’in oyuncuları ve konusu
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1
Mr. Hiiragi’s Homeroom isimli Japon yapımı bir dizinin uyarlaması olan Öğretmen dizisi 4 Mart Çarşamba akşamı ekran macerasına başladı. İlk bölümüyle tam not olan dizinin başrol oyuncusu İlker Kaleli, online platform üzerinden yayınlanan İspanya yapımı La Case De Papel dizisindeki Profesör'e benzetildi. Peki, Öğretmen dizisinde başka hangi oyuncular var?
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ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI
Başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol’un paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Ramazan Mert Demir, Efekan Can, Elif Ceren Balıkçı, Ezgi Gör, Can Bartu Aslan, Hasan Şahintürk, Beran Soysal, Hakan Dinçkol, İsmail Karagöz, Cansın Şenel, Doğa Özüm, Bensu Uğur, Özgür Civelek, Göksü Melek Ulucan, Seyit Nizam Yılmaz, Burak Can Aras, Deniz Özgür, Ömer Furkan Eroğlan ve Metehan Parıltı yer alıyor.
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AKİF (İLKER KALELİ) KİMDİR?
İlker Kaleli, 1983 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü’nde tamamlamıştır ayrıca Şahika Tekand’tan oyunculuk eğitimi almıştır.
Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra bir süre Dj’lik yapmıştır.
Daha sonra Londra’ya yerleşip orada eğitimine devam etmiştir.
Kayıp Şehir dizisi ile tanınan İlker Kaleli kariyerinde önemli bir çıkış yapmış ve herkes tarafından tanınmıştır.
Son, Kayıp, Kayıp Şehir dizilerinde rol almış ve Silsile sinema filminde de oynamıştır.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Poyraz Karayel dizisinde Burçin Terzioğlu ile başrolü paylaşmış ve Poyraz karakterini canlandırmıştır.
Diğer oyuncular için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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CEREN MORAY
Ceren Moray, 1985 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Haliç Üniversitesi Konsevatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.
Serseri Aşıklar dizisi ile oyunculuğa adım atan güzel oyuncu, İşler Güçler, Kavak Yelleri, Doktorlar, Nefes Nefese ve Dayı dizilerinde rol almıştır.
Fox Tv’de yayınlanan; başrolü Keremcem ve Ezgi Asaroğlu’nun paylaştığı O Hayat Benim dizisinin kadrosunda yer almakta ve Efsun karakterini canlandırmıştır.
Ceren Moray, Bi Küçük Eylül Meselesi ve Yok Artık sinema filmlerinde de rol almıştır.
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AFRA SARAÇOĞLU
Afra Saraçoğlu, 1997 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde devam etmektedir.
Afra Saraçoğlu ilk oyunculuk deneyimini; başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın paylaştığı İkinci Şans filminin kadrosunda yer alarak yaşamıştır.
Daha sonra 2017 yılında Tolga Sarıtaş ile birlikte başrolü paylaştığı Kötü Çocuk sinema filminde rol almıştır.
Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Nazan Kesal ve Deniz Baysal ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol almış Ece karakterini canlandırmıştır.
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SERHAT KILIÇ
Serhat Kılıç, 1975 yılında Ankara’da doğmuştur..
Eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Erzurum Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatroları’nda görev almıştır.
Bizim Evin Halleri dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Serhat Kılıç; Seksenler, Ezel, Benim Annem Bir Melek, Yol Arkadaşım, Hatırla Sevgili ve Saksıdaki Ağaç dizilerinde rol almıştır.
Star Tv’de yayınlanan; başrolde Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer almış ve Çolak karakterini canlandırmıştır.
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SERKAN KESKİN
Leyla ile Mecnun dizisi ile büyük bir kitleye ulaşan Serkan Keskin, oyunculuk hayatına doğup büyüdüğü şehir olan İzmit'te başladı. 1997 yılında ünlü tiyatro yönetmeni Işıl Kasapoğlu'nun genel sanat yönetmenliğinde kurulan İzmit Şehir Tiyatrosu bünyesinde açılan tiyatro kursunda başladı. Hocaları arasında, Barış Falay, Zuhal Gencer, Melih Düzenli gibi tiyatrocular vardı. Kurs eğitiminin yanı sıra 1998-2001 yılları arasında İzmit Şehir Tiyatrosu'nun oyunlarında irili ufaklı roller aldı. Serkan Keskin, İzmit Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptığı sırada, tiyatro eğitimini geliştirmek için İstanbul'a yerleşti.
1999-2002 yılları arasında yine Işıl Kasapoğlu'nun bölüm başkanı olduğu Akademi İstanbul tiyatro okulunda eğitimi aldı. Tiyatro eğitimini tamamladıktan sonra 2002 yılında kurulan Semaver Kumpanya'ya katıldı. Uzun yıllar bu grupta oyuncu ve yönetmen olarak ' çalıştı. Serkan Keskin oyunculuk hayatı boyunca, sinemada Yavuz Turgul, Zeki Ökten, Reha Erdem, Zeki Demirkubuz ve Onur Ünlü gibi yönetmenlerin filmlerinde oynadı.
Tiyatroda ise, William Shakespeare, Moliere, Bertolt Brecht, Max Frisch ve Abel Gonzales Melogibi dünya tiyatro edebiyatının ve Orhan Kemal, Turgut Özakman, Sait Faik, Güngör Dilmen gibi yazarların eserlerinde rol aldı. Keskin 2011 yılnda, TRT'de tarafından yayınlanan, Leyla ile Mecnun dizisindeki "İsmail Abi" karakteri ile daha geniş kesimlerce tanındı. 2012 yılında 32. İsmail Dümbüllü Ödülü Serkan Keskin'e verildi.
2013 Mart ayında Leyla ile Mecnun dizisi ekibiyle birlikte kurulan Leyla The Band müzik grubunda bas gitarda yer almıştır.2015 yılının Şubat ayında başlayan ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden en büyük olan Balıkçı Sait rolünü canlandırmıştır.