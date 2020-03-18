Öğretmen dizisinin oyuncuları kimler? İşte Öğretmen dizisinin ilginç konusu
Yeni dizi Öğretmen kaldığı yerden devam ediyor. Kadrosu ağırlıklı olarak genç isimlerden oluşan Öğretmen dizisinin oyuncuları, karakterleri ve konusuna ilişkin ayrıntılar ilk bölümde netleşmişti. Kısa bir süre ekranlara ‘merhaba’ diyen dizinin oyuncuları ve konusu diziseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Öğretmen dizisinin oyuncuları kimler? İşte Öğretmen’in karakterleri ve ilginç konusu hakkında ayrıntılar…
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1
Mr. Hiiragi’s Homeroom isimli Japon yapımı bir dizinin uyarlaması olan Öğretmen dizisi ilk bölümüyle diziseverlerin dikkatini çekmişti. İlker Kaleli, online platform üzerinden yayınlanan İspanya yapımı La Case De Papel dizisindeki Profesör'e benzetilmişti. Dizide Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır. Peki, Öğretmen dizisinin oyuncu kadrosunda başka kimler var?
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AKİF (İLKER KALELİ) KİMDİR?
İlker Kaleli, 1983 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü’nde tamamlamıştır ayrıca Şahika Tekand’tan oyunculuk eğitimi almıştır.
Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra bir süre Dj’lik yapmıştır.
Daha sonra Londra’ya yerleşip orada eğitimine devam etmiştir.
Kayıp Şehir dizisi ile tanınan İlker Kaleli kariyerinde önemli bir çıkış yapmış ve herkes tarafından tanınmıştır.
Son, Kayıp, Kayıp Şehir dizilerinde rol almış ve Silsile sinema filminde de oynamıştır.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Poyraz Karayel dizisinde Burçin Terzioğlu ile başrolü paylaşmış ve Poyraz karakterini canlandırmıştır.
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ZEYNEP (CEREN MORAY)
Ceren Moray, 1985 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Haliç Üniversitesi Konsevatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.
Serseri Aşıklar dizisi ile oyunculuğa adım atan güzel oyuncu, İşler Güçler, Kavak Yelleri, Doktorlar, Nefes Nefese ve Dayı dizilerinde rol almıştır.
Fox Tv’de yayınlanan; başrolü Keremcem ve Ezgi Asaroğlu’nun paylaştığı O Hayat Benim dizisinin kadrosunda yer almakta ve Efsun karakterini canlandırmıştır.
Ceren Moray, Bi Küçük Eylül Meselesi ve Yok Artık sinema filmlerinde de rol almıştır.
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GİZEM (AFRA SARAÇOĞLU)
Afra Saraçoğlu, 1997 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde devam etmektedir.
Afra Saraçoğlu ilk oyunculuk deneyimini; başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın paylaştığı İkinci Şans filminin kadrosunda yer alarak yaşamıştır.
Daha sonra 2017 yılında Tolga Sarıtaş ile birlikte başrolü paylaştığı Kötü Çocuk sinema filminde rol almıştır.
Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Nazan Kesal ve Deniz Baysal ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol almış Ece karakterini canlandırmıştır.
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TANER (SERHAT KILIÇ)
Serhat Kılıç, 1975 yılında Ankara’da doğmuştur..
Eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Erzurum Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatroları’nda görev almıştır.
Bizim Evin Halleri dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Serhat Kılıç; Seksenler, Ezel, Benim Annem Bir Melek, Yol Arkadaşım, Hatırla Sevgili ve Saksıdaki Ağaç dizilerinde rol almıştır.
Star Tv’de yayınlanan; başrolde Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer almış ve Çolak karakterini canlandırmıştır.
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YILMAZ KOMİSER (SERKAN KESKİN)
Leyla ile Mecnun dizisi ile büyük bir kitleye ulaşan Serkan Keskin, oyunculuk hayatına doğup büyüdüğü şehir olan İzmit'te başladı. 1997 yılında ünlü tiyatro yönetmeni Işıl Kasapoğlu'nun genel sanat yönetmenliğinde kurulan İzmit Şehir Tiyatrosu bünyesinde açılan tiyatro kursunda başladı. Hocaları arasında, Barış Falay, Zuhal Gencer, Melih Düzenli gibi tiyatrocular vardı. Kurs eğitiminin yanı sıra 1998-2001 yılları arasında İzmit Şehir Tiyatrosu'nun oyunlarında irili ufaklı roller aldı. Serkan Keskin, İzmit Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptığı sırada, tiyatro eğitimini geliştirmek için İstanbul'a yerleşti.
1999-2002 yılları arasında yine Işıl Kasapoğlu'nun bölüm başkanı olduğu Akademi İstanbul tiyatro okulunda eğitimi aldı. Tiyatro eğitimini tamamladıktan sonra 2002 yılında kurulan Semaver Kumpanya'ya katıldı. Uzun yıllar bu grupta oyuncu ve yönetmen olarak ' çalıştı. Serkan Keskin oyunculuk hayatı boyunca, sinemada Yavuz Turgul, Zeki Ökten, Reha Erdem, Zeki Demirkubuz ve Onur Ünlü gibi yönetmenlerin filmlerinde oynadı.
Tiyatroda ise, William Shakespeare, Moliere, Bertolt Brecht, Max Frisch ve Abel Gonzales Melogibi dünya tiyatro edebiyatının ve Orhan Kemal, Turgut Özakman, Sait Faik, Güngör Dilmen gibi yazarların eserlerinde rol aldı. Keskin 2011 yılnda, TRT'de tarafından yayınlanan, Leyla ile Mecnun dizisindeki "İsmail Abi" karakteri ile daha geniş kesimlerce tanındı. 2012 yılında 32. İsmail Dümbüllü Ödülü Serkan Keskin'e verildi.
2013 Mart ayında Leyla ile Mecnun dizisi ekibiyle birlikte kurulan Leyla The Band müzik grubunda bas gitarda yer almıştır.2015 yılının Şubat ayında başlayan ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden en büyük olan Balıkçı Sait rolünü canlandırmıştır.
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ŞERİF EROL (METİN)
Şerif Erol (d. 8 Ekim 1963, Karşıyaka, İzmir), Türk tiyatrocu, senarist ve seslendirici.
Lisede fizik öğretmeninin sınıfına "Sizden fizikçi olmaz" demesiyle fizikçi olmaya karar verip Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nü kazanmıştır. Aslında fizik üzerine çalışmak istemediğini anlayıp Ekonomi bölümüne geçmiştir. Uzun süre Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları bünyesinde oynamıştır ve 1997 yılından itibaren Açık Radyo'ya girişmiştir.
Tiyatroya olan isteğinden ötürü tiyatro eğitimi almış ve dersler vermiştir. Bu sıralarda Nişantaşı'nda bulunan Stüdyo Oyuncuları Tiyatro alanında oyunlar oynamıştır. 2008 yılında da Stüdyo Oyuncuları'nda olmak üzere "Karanlık Korkusu" adlı oyununu sürdürmüş ve 2014 yılında Bilgi Üniversitesi'nde kurulan Krek Tiyatro'sunda "Babamın Cesetleri" adlı tiyatroda baş rolü oynamıştır. 2000 yılından itibaren Bir İstanbul Masalı, Hırsız Polis ve Bıçak Sırtı adlı dizileri yazmış ve son dönemde Şeref Meselesi adlı dizinin bölümlerinde "Hasan Kılıç" rolünü oynamıştır. Bir dönem TRT'de seslendirme yapmıştır.
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ELİF CEREN BALIKÇI (MEVSİM)
Elif Ceren Balıkçı, 1999 yılında Avusturya’da doğmuştur. Lise Eğitimine devam eden oyuncu küçük yaşta oyunculuğa adım atan isimler arasındadır. 9 yaşında iken Kayıp Prenses dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, Bez Bebek, Madalyon gibi diziler de rol almıştır. Elif Ceren Balıkçı, Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinin kadrosuna dahil olmuştur