Öğretmen dizisi oyuncuları kimdir? Öğretmen dizi oyuncuları ve karakterleri!
Ekranların yeni dizisi Öğretmen, oyuncuları ve karakterleri ile dikkat çekiyor. Lise öğrencilerine iyi insan olmanın önemini ve empati kurmayı çok farklı yöntemlerle göstererek zamanla okulun sevilen öğretmeni olmayı başarmıştır. Kadrosunda ünlü oyuncuları barındıran Öğretmen dizisi, çarşamba akşamları Fox Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Peki, Öğretmen dizisi oyuncuları kimdir ve dizinin genel konusu nedir? İşte, Öğretmen dizisi oyuncu kadrosu hakkında bazı bilgiler
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Kadrosunda ünlü isimleri barındıran Öğretmen dizisi oyuncuları arasında İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç gibi önemli isimler yer alıyor. Nişanlısının başına gelen olayların ardından Küçükkapı Lisesi'nde farklı yöntemler uygulamaya başlayan Akif öğretmen, okulda bombalar patlatacaktır. Peki, öğretmen dizisi oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, Öğretmen oyuncu kadrosu ve dizinin konusu hakkında bazı bilgiler
ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCUSU AKİF (İLKER KALELİ) KİMDİR?
İlker Kaleli, 1983 yılında İstanbul’da doğmuştur.Eğitimini Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü’nde tamamlamıştır ayrıca Şahika Tekand’tan oyunculuk eğitimi almıştır.
Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra bir süre Dj’lik yapmıştır.
Daha sonra Londra’ya yerleşip orada eğitimine devam etmiştir.
Kayıp Şehir dizisi ile tanınan İlker Kaleli kariyerinde önemli bir çıkış yapmış ve herkes tarafından tanınmıştır.
Son, Kayıp, Kayıp Şehir dizilerinde rol almış ve Silsile sinema filminde de oynamıştır.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Poyraz Karayel dizisinde Burçin Terzioğlu ile başrolü paylaşmış ve Poyraz karakterini canlandırmıştır.
Diğer oyuncular için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCUSU ZEYNEP (CEREN MORAY) KİMDİR?
Ceren Moray, 1985 yılında Diyarbakır’da doğmuştur.Eğitimini İstanbul Haliç Üniversitesi Konsevatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.
Serseri Aşıklar dizisi ile oyunculuğa adım atan güzel oyuncu, İşler Güçler, Kavak Yelleri, Doktorlar, Nefes Nefese ve Dayı dizilerinde rol almıştır.
Fox Tv’de yayınlanan; başrolü Keremcem ve Ezgi Asaroğlu’nun paylaştığı O Hayat Benim dizisinin kadrosunda yer almakta ve Efsun karakterini canlandırmıştır.
Ceren Moray, Bi Küçük Eylül Meselesi ve Yok Artık sinema filmlerinde de rol almıştır.
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Serhat Kılıç, 1975 yılında Ankara’da doğmuştur..
Eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır..
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Erzurum Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatroları’nda görev almıştır..
Bizim Evin Halleri dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Serhat Kılıç; Seksenler, Ezel, Benim Annem Bir Melek, Yol Arkadaşım, Hatırla Sevgili ve Saksıdaki Ağaç dizilerinde rol almıştır..
Star Tv’de yayınlanan; başrolde Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer almış ve Çolak karakterini canlandırmıştır.
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Afra Saraçoğlu, 1997 yılında İstanbul’da doğmuştur.Eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde devam etmektedir.
Afra Saraçoğlu ilk oyunculuk deneyimini; başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın paylaştığı İkinci Şans filminin kadrosunda yer alarak yaşamıştır.
Daha sonra 2017 yılında Tolga Sarıtaş ile birlikte başrolü paylaştığı Kötü Çocuk sinema filminde rol almıştır.
Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Nazan Kesal ve Deniz Baysal ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol almış Ece karakterini canlandırmıştır.
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Leyla ile Mecnun dizisi ile büyük bir kitleye ulaşan Serkan Keskin, oyunculuk hayatına doğup büyüdüğü şehir olan İzmit'te başladı. 1997 yılında ünlü tiyatro yönetmeni Işıl Kasapoğlu'nun genel sanat yönetmenliğinde kurulan İzmit Şehir Tiyatrosu bünyesinde açılan tiyatro kursunda başladı. Hocaları arasında, Barış Falay, Zuhal Gencer, Melih Düzenli gibi tiyatrocular vardı. Kurs eğitiminin yanı sıra 1998-2001 yılları arasında İzmit Şehir Tiyatrosu'nun oyunlarında irili ufaklı roller aldı. Serkan Keskin, İzmit Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptığı sırada, tiyatro eğitimini geliştirmek için İstanbul'a yerleşti.
1999-2002 yılları arasında yine Işıl Kasapoğlu'nun bölüm başkanı olduğu Akademi İstanbul tiyatro okulunda eğitimi aldı. Tiyatro eğitimini tamamladıktan sonra 2002 yılında kurulan Semaver Kumpanya'ya katıldı. Uzun yıllar bu grupta oyuncu ve yönetmen olarak ' çalıştı. Serkan Keskin oyunculuk hayatı boyunca, sinemada Yavuz Turgul, Zeki Ökten, Reha Erdem, Zeki Demirkubuz ve Onur Ünlü gibi yönetmenlerin filmlerinde oynadı.
Tiyatroda ise, William Shakespeare, Moliere, Bertolt Brecht, Max Frisch ve Abel Gonzales Melogibi dünya tiyatro edebiyatının ve Orhan Kemal, Turgut Özakman, Sait Faik, Güngör Dilmen gibi yazarların eserlerinde rol aldı. Keskin 2011 yılnda, TRT'de tarafından yayınlanan, Leyla ile Mecnun dizisindeki "İsmail Abi" karakteri ile daha geniş kesimlerce tanındı. 2012 yılında 32. İsmail Dümbüllü Ödülü Serkan Keskin'e verildi.
2013 Mart ayında Leyla ile Mecnun dizisi ekibiyle birlikte kurulan Leyla The Band müzik grubunda bas gitarda yer almıştır.2015 yılının Şubat ayında başlayan ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden en büyük olan Balıkçı Sait rolünü canlandırmıştır.
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Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, senarist, seslendirme sanatçısı Şerif Erol, 8 Ekim 1963 yılında İzmir Karşıyaka’da dünyaya gelmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezundur. Şerif Erol, üniversite mezuniyeti sonrası bir yandan tiyatro çalışmalarında bulunurken bir yandan da Açık Radyo’da yayın yönetmenliği yaptı. Ayrıca radyo bünyesinde yayınlanan “Açık Gazete” isimli programı hazırlayıp sundu.
Bir dönem ATV ekranlarından yayınlanan “Bir İstanbul Masalı” isimli dizinin senaristliğini yaptı. Bunun yanı sıra Bilsak Tiyatro Atölyesi’nde sahne alarak tiyatro çalışmalarını devam ettirdi. 2012’de Bilgi Üniversitesi’nin sahne sanatları bölümünde akademisyenlik görevinde bulunarak öğrencilere oyunculuk ve diksiyon dersleri verdi.
2005 yılında ilk dizi senaryosu olan Hırsız Polis’i ve sonrasında 2007 yılında Bıçak Sırtı ile 2012 yılında Koyu Kırmızı dizilerinin senaryolarını yazmıştır.
2016 yılında sahnelenen Vanya, Sonya, Maşa ve Spike tiyatro oyununda gösterdiği performanstan dolayı 21. Afife Tiyatro Ödülleri’nden “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülünü almıştır.
Son olarak FOX TV ekranlarının fenomen olan dizisi Kadın’da Terzi Enver karakterine hayat veren Şerif Erol, 1.79 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.