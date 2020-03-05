Öğretmen dizisinin oyuncuları ve konusuna dair detaylar ilk bölümde belli oldu

ÖĞRETMEN DİZİSİ İLK BÖLÜM ÖZETİ Hikaye; bir sene önce Akif’in belki de hayattaki en mutlu günüyle başlar… O gün Akif, sevdiği kadın olan Zeynep’e evlenme teklifi eder. Zeynep, Küçükkapı Lisesi’nde öğretmenliğe ilk başladığı gün aynı zamanda Akif’le nişanlanmıştır. Zeynep bir öğretmen olarak Küçükkapı Lisesi’ne ilk adımlarını atarken Akif, bunun sonun başlangıcı olduğunu bilmeden ona aşkla baka kalmıştır.



Bu olaydan bir sene sonra Akif Erdem; Küçükkapı Lisesi’nde Fizik Öğretmeni olarak 12A sınıfına girer ve öğrencileri rehin alıp okulla bağlantılarını koparacak bir bomba patlatır. Kimsenin zarar görmediği patlamada; bütün 12A sınıfı ve emniyet güçleri, Akif’in bunu neden yaptığını öğrenmeye çalışacaktır…