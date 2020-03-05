Öğretmen dizisinin oyuncuları ve konusuna dair detaylar ilk bölümde belli oldu
Tanıtımları günler öncesinden yapılan Öğretmen dizisinin ilk bölümü izleyicilerle buluştu. Diziseverler farklı bir konusu olan Öğretmen'in ilk bölümünde kadroya, karakterlere ve konuya dair bilgiler edindi. Peki, başrollerinde tanıdık simaların yer aldığı yeni dizisinin ilk bölümünde neler yaşandı? Öğretmen dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?
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Yeni dizi Öğretmen 4 Mart Çarşamba akşamı ekran macerasına başladı. Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Öğretmen dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla sosyal medyada konuşuldu. Dizinin başrol oyuncusu İlker Kaleli, İspanya yapımı La Case De Papel dizisindeki Profesör'e benzetildi. Peki, Öğretmen dizisinin 1. Bölümünde neler oldu? İşte Öğretmenler dizisinin konusu
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ÖĞRETMEN DİZİSİ İLK BÖLÜM ÖZETİ
Hikaye; bir sene önce Akif’in belki de hayattaki en mutlu günüyle başlar… O gün Akif, sevdiği kadın olan Zeynep’e evlenme teklifi eder. Zeynep, Küçükkapı Lisesi’nde öğretmenliğe ilk başladığı gün aynı zamanda Akif’le nişanlanmıştır. Zeynep bir öğretmen olarak Küçükkapı Lisesi’ne ilk adımlarını atarken Akif, bunun sonun başlangıcı olduğunu bilmeden ona aşkla baka kalmıştır.
Bu olaydan bir sene sonra Akif Erdem; Küçükkapı Lisesi’nde Fizik Öğretmeni olarak 12A sınıfına girer ve öğrencileri rehin alıp okulla bağlantılarını koparacak bir bomba patlatır. Kimsenin zarar görmediği patlamada; bütün 12A sınıfı ve emniyet güçleri, Akif’in bunu neden yaptığını öğrenmeye çalışacaktır…
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ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI
Başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol’un paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Ramazan Mert Demir, Efekan Can, Elif Ceren Balıkçı, Ezgi Gör, Can Bartu Aslan, Hasan Şahintürk, Beran Soysal, Hakan Dinçkol, İsmail Karagöz, Cansın Şenel, Doğa Özüm, Bensu Uğur, Özgür Civelek, Göksü Melek Ulucan, Seyit Nizam Yılmaz, Burak Can Aras, Deniz Özgür, Ömer Furkan Eroğlan ve Metehan Parıltı yer alıyor.
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ÖĞRETMEN DİZİSİNİN KONUSU
Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.
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Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?” Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!