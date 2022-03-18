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Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB Bakanı Mahmut Özer’den öğretmen ataması açıklaması

#Öğretmen Ataması#Mahmut Özer#MEB

Öğretmen ataması için açıklamalar yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer daha önce yaptığı açıklamada öğretmen ataması için müjdeyi vermişti. Bakan Özer atamalar hakkında yeni bir açıklama yaptı. Peki, öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Atama kontenjanları belli oldu mu?

1/3Öğretmen ataması ne zaman yapılacak MEB Bakanı Mahmut Özer’den öğretmen ataması açıklaması

Öğretmen atamasının ne zaman yapılacağı gündemde yer alıyor. Öğretmen atamaları belirli tarihlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. En son yapılan atamada sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle belli olmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ‘Atama olacak çünkü ihtiyacımız var. Özellikle okul öncesi eğitimde biz okullaşma alanlarını artırmaya çalışıyoruz ve burada öğretmen ihtiyacı doğuyor.’ dedi.

2/3ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer A Para televizyonunda katıldığı programda eğitime ilişkin soruları yanıtladı. 2022 yılında atama yapılmayacağına dair çıkan söylentilere yanıt veren Bakan Özer, beklenen atamanın yapılacağını duyurdu. Eğitimdeki çalışmaların da çerçevesini çizen Bakan Özer şunları söyledi:

3/3Öğretmen ataması ne zaman yapılacak MEB Bakanı Mahmut Özer’den öğretmen ataması açıklaması

Atamayla ilgili belirsizliği ortadan kaldırmak için bir açıklama yaptık çünkü atama yapılmayacağına dair bazı spekülasyonlar vardı. Atama olacak çünkü ihtiyacımız var. Özellikle okul öncesi eğitimde biz okullaşma alanlarını artırmaya çalışıyoruz ve burada öğretmen ihtiyacı doğuyor. Takvim ve atama sayısıyla ilgili henüz kesin bir şey söyleyemem. Takvimle birlikte rakamlarda, ağırlık dağılımları da belli olmuş olacak.

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#Öğretmen Ataması#Mahmut Özer#MEB