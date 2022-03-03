Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB Bakanı Mahmut Özer’den atama açıklaması

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel bir TV kanalında katıldığı ‘Anadolu Soruyor’ programında Covid-19 önlemlerinde yapılan değişiklikler ve öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi.



Atama tarihi ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.