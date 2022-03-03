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Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB Bakanı Mahmut Özer’den atama açıklaması

#Öğretmen Ataması#Öğretmen Atamaları#Mahmut Özer

Öğretmen ataması ile ilgili son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Öğretmen atamaları belirli tarihlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. En son yapılan atamada sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle belli olmuştu. Peki, 2022 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

1/2Öğretmen ataması ne zaman yapılacak MEB Bakanı Mahmut Özer’den atama açıklaması

Öğretmen atamasının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Öğretmen atamaları ile ilgili son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den geldi. Bakan Özer katıldığı bir televizyon programında müjdeli haberi verdi ve atamanın yapılacağını duyurdu.

2/2ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel bir TV kanalında katıldığı ‘Anadolu Soruyor’ programında Covid-19 önlemlerinde yapılan değişiklikler ve öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi.

Atama tarihi ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

 

 

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#Öğretmen Ataması#Öğretmen Atamaları#Mahmut Özer