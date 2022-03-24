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Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte 2022 öğretmen atamasında son gelişmeler

#MEB#Atama#Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin beklentiler geçtiğimiz günlerde artmıştı. Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tüm merak edilen detaylar, ilgili adaylarca sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 2022 MEB öğretmen ataması ne zaman?

1/3Öğretmen ataması ne zaman yapılacak İşte 2022 öğretmen atamasında son gelişmeler

2022 yılında yapılacak öğretmen istihdamı için geri sayım başladı. Söz konusu alımlara dair beklenti içinde olan öğretmen adayları da MEB'in açıkladığı detayları sorgulamaya başladı. İşte, 2022 öğretmen atamasında son gelişmeler...

2/3MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLADI

MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLADI

Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi.

3/3TARİH BELLİ OLDU MU

TARİH BELLİ OLDU MU?

Atamaya dair detaylar henüz netlik kazanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

 

 

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#MEB#Atama#Öğretmen