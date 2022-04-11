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Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? MEB öğretmen ataması olacak mı? Bakan Mahmut Özer’den açıklama

#Meb#Öğretmen#Atama

Öğretmen ataması başvuru tarihi için tüm gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Eğitim fakültesi mezunu öğretmen adaylarının beklediği haber geçtiğimiz günlerde geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, beklenen atamaların yapılacağını belirterek, "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi. Devlet okullarında görev yapmayı bekleyen öğretmenler için branş ve kadro dağılımı atama takviminde belli olacak. Peki, öğretmen ataması başvuruları ne zaman, başladı mı2022? İşte, MEB öğretmen atamaları hakkında bilgiler.

1/4Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022 MEB öğretmen ataması olacak mı Bakan Mahmut Özer’den açıklama

Öğretmen ataması ne zaman? sorusunun yanıtı gündemde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık kadrolara yapılacak olan yeni öğretmen ataması için açıklama yapıldı. Bakan Özer "Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi. Ancak atama takvimi henüz açıklanmadı. Kadro, branş ve atama takvimi ile birlikte öğretmen ataması ön başvuruları MEB'in yapacağı açıklamalar ile netlik kazanacak.

2/4ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel bir TV kanalında katıldığı ‘Anadolu Soruyor’ programında Covid-19 önlemlerinde yapılan değişiklikler ve öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi.

3/4Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022 MEB öğretmen ataması olacak mı Bakan Mahmut Özer’den açıklama

Geçtiğimiz yıl öğretmen atama takvimi 2021 mart ayında ilan edilmişti. Bu yıl da atama takviminin nisan ayında açılması ön görülüyor. Ancak atama tarihi ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

4/4ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU

ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Atama takvimi ile beraber kadro ve branş dağılımı netlik kazanacak. Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında an fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında oldu. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlendi.

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#Meb#Öğretmen#Atama