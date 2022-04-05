Öğretmen ataması ne zaman? İşte MEB öğretmen alımında son gelişmeler

2022 yılında yapılacak öğretmen istihdamı için geri sayım başladı. Söz konusu alımlara dair beklenti içinde olan öğretmen adayları da MEB'in açıkladığı detayları sorgulamaya başladı. İşte, 2022 öğretmen atamasında son gelişmeler...
Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi.
Atamaya dair detaylar henüz netlik kazanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.