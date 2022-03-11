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Öğretmen ataması 2022 ne zaman yapılacak? Öğretmen atama kontenjanı belli oldu mu? MEB Bakanı Mahmut Özer’den atama!

#Öğretmen#Milli Eğitim Bakanlığı#Öğretmen Ataması

Öğretmen atama takvimi, atamalarını bekleyen öğretmen adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Devlet okullarında görev yapmayı bekleyen 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması ocak ayında gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık kadrolara yapılacak olan yeni öğretmen ataması için açıklama geldi. Bakanı Mahmut Özer "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi. Peki, öğretmen ataması 2022 ne zaman yapılacak? Öğretmen atamalarında kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte, 2022 MEB öğretmen atamaları hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Öğretmen ataması 2022 ne zaman yapılacak Öğretmen atama kontenjanı belli oldu mu MEB Bakanı Mahmut Özer’den atama

Öğretmen ataması ne zaman? sorusu Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamasının ardından gündeme geldi. Ocak ayında 15 bin ek sözleşmeli öğretmen ataması sonrası gözler yeni atama takvimine çevrilirken Bakan Özer "Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi. Ancak atama takvimi henüz açıklanmadı. Öğretmen atama takviminin nisan ayında ilan edilmesi bekleniyor.

2/4ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel bir TV kanalında katıldığı ‘Anadolu Soruyor’ programında Covid-19 önlemlerinde yapılan değişiklikler ve öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi.

3/4Öğretmen ataması 2022 ne zaman yapılacak Öğretmen atama kontenjanı belli oldu mu MEB Bakanı Mahmut Özer’den atama

Geçtiğimiz yıl öğretmen atama takvimi 2021 mart ayında ilan edilmişti. Bu yıl da atama takviminin nisan ayında açılması ön görülüyor. Ancak atama tarihi ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

4/4ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU

ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Atama takvimi ile beraber kadro ve branş dağılımı netlik kazanacak. Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında an fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında oldu. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlendi.

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#Öğretmen#Milli Eğitim Bakanlığı#Öğretmen Ataması